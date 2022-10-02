Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün 13. yıl dönümü kutlanıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, bu yıl 13'üncüsü kutlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün önemine işaret ederek, "Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) varlığından söz ediyorsak bunun temelinde ortak eğitim, kültür ve sanat çalışmaları...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, bu yıl 13'üncüsü kutlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün önemine işaret ederek, "Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) varlığından söz ediyorsak bunun temelinde ortak eğitim, kültür ve sanat çalışmaları etkili olmuştur." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, AA muhabirine, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü"nün 13. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çakıcı, 1993'te TÜRKSOY'un kurulduğunu ve 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla bu iş birliklerinin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Nahçıvan Anlaşması'nı ikinci bir dönüm noktası olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu belirten Çakıcı, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 8. Zirvesi'nin ardından örgütün "Türk Devletleri Teşkilatı" adını aldığını anımsattı.

Çakıcı, üye ülkelerin 3 Ekim'i "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutladığını söyledi.

Üye ülkeler arasında iş birliklerinin artarak devam ettiğini dile getiren Çakıcı, TÜRKSOY'un TDT'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir rol aldığını vurguladı.

Çakıcı, bu yıl 13'üncüsü kutlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün önemine işaret ederek, "Bugün, TDT'nin varlığından söz ediyorsak bunun temelinde ortak eğitim, kültür ve sanat çalışmaları etkili olmuştur." dedi.

TÜRKSOY olarak Türk sanatının, kültürünün ortaklığı üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Çakıcı, şöyle devam etti:

"Siyasi sınırların sonradan şekillendiği günümüzde belki bu ortaklıkların farkına varamadığımız dönemler, kopukluklar yaşadık ama bizi birleştiren, bizi bir kılan ortak değerlerimiz var. Köroğlu, Dede Korkut, Ali Şir Nevai, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud gibi. Geçmişte kültürümüzün daha da yakın olduğu dönemlere ilişkin birtakım çalışmaların günümüzde hatırlanması ve geleceğe dönük olarak bu ortak değerler üzerinden hareket edilmesi noktasında TÜRKSOY olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Şuşa, "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi

TÜRKSOY'un temel faaliyet alanlarına değinen Çakıcı, nevruzun bütün Türk coğrafyasında ortak bir bayram haline gelmesinde ve uluslararası mahiyet kazanmasında çok önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Çakıcı, Bursa'yı "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 2023'te de Azerbaycan'ın Şuşa şehrini "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY olarak her yıl anma yılları ilan ediyoruz. Bu yıl Türkiye'den Süleyman Çelebi'yi ilan ettik ve Süleyman Çelebi üzerine hem araştırmalar yapıyoruz hem de mevlit geleneğinin bütün Türk coğrafyasında ne tür yansımalarının olduğuna dair gerek bilimsel gerekse uygulamalı birtakım etkinlikleri gerçekleştiriyoruz."