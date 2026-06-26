Haberler

Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak yola çıktı

Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD, UMKE ve Kızılay personelinden oluşan 37 kişilik arama kurtarma ekibi ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya gönderdi.

Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Venezuela'ya doğru yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın hareketi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Özener, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde dün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki depremin meydana geldiği bilgisinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat kurularak hazırlıklara başlandığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı ile görüşmeler neticesinde A-400M tipi askeri nakliye uçağının tahsis edildiğini belirten Özener, şöyle devam etti:

"Ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD arama kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığından 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeğimiz, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. Yine Genelkurmay Başkanlığımız tarafından bir başka benzer uçak tahsis edilerek İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği de verilecektir."

Özener, bu yıl Gazze başta olmak üzere, Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerin de yer aldığı 11 ülkeye insani yardım operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu sayı 2025'te 16'ydı. Bu tarz insani yardımlar sürekli devam etmektedir. Sadece insani yardımı değil dünya üzerinde meydana gelen doğa ve insan kaynaklı afetlerde de Japonya, Haiti, El Salvador, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerde meydana gelen afetlere de arama kurtarma ekipleri olarak yardıma gitmekteyiz." dedi.

"Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız"

Özener, küresel insani yardım raporlarına göre uzun yıllardan beri dünyada en çok insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Venezuela'ya doğru yola çıkan ekibe hayırlı yolculuk ve başarı dileyen Özener, "Bununla birlikte birçok sivil toplum kuruluşumuz, arama kurtarma ekiplerimiz de şu anda hazır bir şekilde, haber gelmesini bekliyoruz. Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

???????- Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1155'e yükseldi

Salgın hız kesmiyor: Ölü sayısı 304'e yükseldi
6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar

Şeytanın aklına gelmez! Bu yöntemle 30 milyonluk vurgun yapmışlar
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı