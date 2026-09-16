Haberler

Turhal Atatürk Ortaokulu yeni döneme hazır

Turhal Atatürk Ortaokulu yeni döneme hazır
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turhal Atatürk Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına fiziki hazırlıklar, eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalarla başladı.

Turhal Atatürk Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına fiziki hazırlıklar, eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalarla başladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Turhal ilçesinin LGS birincisini çıkaran okulda, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülüyor.

Okul yönetimince yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde fiziki altyapının geliştirilmesi, eğitim olanaklarının zenginleştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik planlama yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin yeni eğitim yaklaşımına yönelik mesleki gelişim çalışmalarına önem verilirken, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyecek uygulamalar da hayata geçirildi.

Bu kapsamda okul bahçesinde geleneksel oyun alanları oluşturuldu. Çalışmayla öğrencilerin teknoloji çağında geleneksel oyunlarla buluşmaları, hareket ederek öğrenmeleri, arkadaşlık ve dayanışma duygularını geliştirmeleri amaçlandı.

Okulda yeni eğitim-öğretim yılında akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde intihar! Fabrika önünde hayatına son verdi
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü