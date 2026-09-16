Turhal Atatürk Ortaokulu yeni döneme hazır

Turhal Atatürk Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına fiziki hazırlıklar, eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalarla başladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Turhal ilçesinin LGS birincisini çıkaran okulda, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülüyor.

Okul yönetimince yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde fiziki altyapının geliştirilmesi, eğitim olanaklarının zenginleştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik planlama yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin yeni eğitim yaklaşımına yönelik mesleki gelişim çalışmalarına önem verilirken, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyecek uygulamalar da hayata geçirildi.

Bu kapsamda okul bahçesinde geleneksel oyun alanları oluşturuldu. Çalışmayla öğrencilerin teknoloji çağında geleneksel oyunlarla buluşmaları, hareket ederek öğrenmeleri, arkadaşlık ve dayanışma duygularını geliştirmeleri amaçlandı.

Okulda yeni eğitim-öğretim yılında akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA