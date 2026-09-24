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Turgutlu'da saldırıda hafif yaralı öğrenciler taburcu edildi, 3 öğrenci yoğun bakımda

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Turgutlu'da saldırıda hafif yaralı öğrenciler taburcu edildi, 3 öğrenci yoğun bakımda
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Manisa Valiliği, Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan tüm öğrencilerin taburcu edildiğini, 3 öğrencinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldiği öğrenildi; işlemler sürüyor.

(MANİSA) - Manisa Valiliği, Turgutlu'da 22 Eylül'de okul önündeki silahlı saldırıda hafif yaralanan tüm öğrencilerin taburcu işlemlerinin tamamlandığını, Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Taburcu edilen öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Öte yandan saldırıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 10'a yükseldiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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