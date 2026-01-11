Onarım çalışması sırasında yolda yeni göçük; 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle 3 gün önce göçük oluşan yolda, onarım çalışmaları sırasında yine göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi yaralandı.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta 08 Ocak günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bölgede çalışma yaparken yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve kemiklerine rastladı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aynı yolda etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, bugün saat 12.30 sıralarında onarım çalışması yapıldığı sırada bir göçük daha meydana geldi. Bu sırada yolda çalışma yapan taşeron firma işçilerden Aziz Günay göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aziz Günay, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.