Turgutlu'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 42 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tek yönlü ilerleyen trafikte meydana geldi.

Turgutlu'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Manisa- Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü ilerleyen trafikte, Varol Işık (42) idaresindeki 35 N 0158 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
