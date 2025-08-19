Turgutlu'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 42 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tek yönlü ilerleyen trafikte meydana geldi.
Manisa- Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tek yönlü ilerleyen trafikte, Varol Işık (42) idaresindeki 35 N 0158 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel