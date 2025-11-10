Bu nasıl öğretmen? Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı fırlattı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan müdürün, otizmli öğrencisini ittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Merdivenlerden düşerek yaralanan öğrencinin ailesi şikayetçi olurken, görevinden uzaklaştırılan müdür hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
- Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu müdürü B.G, otizmli öğrenci B.U'yu iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu.
- Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
- Olay sonrası okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı ve görevinden ayrılması sağlandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'nde yer alan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrencisi B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.