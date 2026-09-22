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Turgutlu'da okul saldırısında 8 yaralı, Türkoğlu Bakan Tekin'e okul güvenliğini sordu

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Turgutlu'da okul saldırısında 8 yaralı, Türkoğlu Bakan Tekin'e okul güvenliğini sordu
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İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, Manisa Turgutlu'da 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası Milli Eğitim Bakanı Tekin'e okul güvenliğini sordu. 2 öğrencinin ağır yaralı olduğunu belirterek tedbirlerin kağıt üzerinde kaldığını ve yeni saldırı beklenmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Bir okulun önünde silah konuşuyor, öğrencilerimiz kurşunların hedefi oluyor. Bu tablo karşısında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e açıkça soruyorum:  Okullarımız gerçekten ne kadar güvenli? Güvenlik tedbirleri neden kağıt üzerinde kalıyor? Çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak için daha ne yaşanması gerekiyor?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Manisa Turgutlu'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını, öğrencilerden 2'sinin ağır yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Türkoğlu, yaralı öğrencilere acil şifa, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak artık sormak zorundayız:  Hani okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştı? Hani çocuklarımızın güvenliği için gereken her şey yapılmıştı? Her defasında aynı sözleri duyuyoruz: 'Gerekli önlemler alındı'. Peki bugün Turgutlu'da yaşanan nedir? Bir okulun önünde silah konuşuyor, öğrencilerimiz kurşunların hedefi oluyor. Bu tablo karşısında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e açıkça soruyorum:  Okullarımız gerçekten ne kadar güvenli? Güvenlik tedbirleri neden kağıt üzerinde kalıyor? Çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak için daha ne yaşanması gerekiyor? Okullar, çocuklarımızın korkuyla değil, güven içinde eğitim alacağı yerlerdir. Okullarımıza silahın, şiddetin ve korkunun gölgesi düşmemelidir. Güvenlik tedbirleri göstermelik değil, etkin, sürekli ve caydırıcı olmak zorundadır.

Çocuklarımızı okul kapısında güvenlik endişesiyle uğurlamak istemiyoruz. Artık tedbir almak için yeni bir saldırıyı, yeni bir yaralanmayı beklemeyin! Çocuklarımızın can güvenliği her türlü siyasi hesabın, bürokratik gerekçenin ve ihmalkarlığın üzerindedir. Turgutlu'ya geçmiş olsun. Yaralı evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Devletin görevi, çocuklarımızı okula gönderen anne babaların yüreğine güven vermektir. Bu güveni sağlamak zorundasınız."

Kaynak: ANKA
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