Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere "dolandırıcılık" semineri düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri tarafından Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında seminer verildi.

Üniversite yerleşkesindeki Battalgazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylere telefon dolandırıcılığı ve türevlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, AA muhabirine, Tazelenme Üniversitesi'ndeki bireylerin birçok sosyal içerikle hayatlarına devam ettiğini söyledi.

Bireylerin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda birçok etkinliğe de katıldığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Bu anlamda üniversitenin imkanlarını bu arkadaşlarımıza sunmuş bulunmaktayız. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın belli bir yaştan sonra böyle bir aktivite içinde bulunmaları onların hem zihinsel dinamiklerini ortaya koyuyor, hem fiziksel olarak onları belli bir motivasyona uğratabiliyor. Önemli bir hizmet olduğu için de üniversitelerin pek çoğu şu anda bu etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyor."

Proje kordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda İşgüzar de 60 yaş üstü bireylerin bilinenden çok fazla dijital teknoloji kullanımını gerçekleştirdiğini söyledi.

İşgüzar, şunları kaydetti:

"Özellikle siber dolandırıcılık faaliyetlerinde iştahı kabartan bir grup. Çocuklar ve 60 yaş üstü bireyler hassas tüketiciler dediğimiz gruplardır. Onları bu dünyada daha güvenli kılabilmenin bir yolu var mıdır diyerek, onlara kendi alanımızdan siber güvenlik eğitimi verip bu konudaki farkındalıklarını artırmayı amaçladık. Bugünkü etkinliğin amacı da onların dijital dünyada daha güvenli kalmalarına yardımcı olmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı ÜNİDES projesi kapmasında projeyi gerçekleştirmiş oluyoruz."