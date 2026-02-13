TÜRGEV Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul'da başladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde (FSMVÜ) yapılıyor.

Üniversitesinin Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası Prof. Dr. Aziz Sancar Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, platform çalışmalarının gençlerin ihtisas alanlarında derinleştiği, aynı zamanda disiplinler arası düşünme becerisi kazandığı, düşüncenin emekle ve sorumlulukla buluştuğu bir zemin olduğunu söyledi.

Bu yapıyı gençlere dokundukları, dünyayı, toplumu ve geleceği birlikte anlamlandırdıkları bir yol arkadaşlığı olarak tanımladıklarını belirten Yılmaz, "Güçlü bir gelecek, düşünen ve sorumluluk alan gençlerle mümkün. Burada sunulan her bildiri, sabırla yürütülmüş bir arayışın ve ciddiyetle kurulan bir düşünce sürecinin izini taşıyor." dedi.

Yılmaz, dünyanın bugün hızla değiştiğini ve yapay zekadan bahsedildiğini dile getirdi.

Son dönemde bütün yeni çıkan yapay zeka programlarıyla bilginin analiz edildiğini aktaran Yılmaz, "O bilginin yapay zeka araçlarıyla bir şekilde organize edilmesi veyahut da yapay zekanın bunu analiz etmesi kolay gözüküyor olabilir. Ancak şunu unutmayalım: Biliyorsunuz ki yapay zekadan bir eğitimle bu analizi yapıyor ve o eğitimi yapan kişilerin de belli bir bakışı var, belli bir görüşü var. O görüşü aslında o bilgileri analiz ediyor." diye konuştu.

Bilimsel çalışmalarda "Yapay zekayla yapılacak, akademisyenlerin yaptığı işler artık belki arka plana gelecek." gibi bir şeyin asla düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz???????, burada gerçekten analiz kabiliyetinin, hayata bakış açısının çok önemli olduğunu kaydetti.

Yılmaz, TÜRGEV Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresinin bu yılkı temasının "Genç Akıl, Ortak Gelecek" olarak belirlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"O genç aklın, temsilcilerin bu noktada da yapay zekayla alakalı duruşu bizim açımızdan çok çok önemli. Bugün bizlere ev sahipliği yapan üniversite, adını ilimle, cesaretle ve ufuk açıcı bir idrakle tarihe geçiren Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor. Onun 'İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek gerekir.' sözü yalnızca bir cesaret çağrısı değil, düşüncenin sınırlarını aşma iradesinin ifadesidir. Aynı şekilde, içinde bulunduğumuz salonun adını taşıyan kıymetli bilim insanı Aziz Sancar'ın 'Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum.' sözü var. Bu vurgu, aslında bakarsanız 'zeka' deyince yine yapay zekayı da belki bunun içine ekleyebiliriz. Bilginin aslında emekle ve sebatla kazanıldığını bize çok net şekilde hatırlatıyor."

FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Mevlüt Uysal ise vakfın gençler adına önemli işlere imza attığını söyledi.

Programın gençlere yönelik olduğunu dile getiren Uysal, gençlere dünyanın geleceğinde çok önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Uysal, iki gün sürecek programdan gençlerin yanı sıra hem kendilerinin hem de programa katılanların faydalanacağını ifade etti.

"Biz, onlarla beraber bir yol yürümeyi amaç ediniyoruz"

Kongrede verilen arada basın mensuplarına konuşan Yılmaz, bugün öğrenci platformlarının çok değerli bir çıktısı olan kongrede bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerin hayalleri, ihtiyaçları ve isteklerinin kendileri açısından çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Yılmaz, "Biz, onlarla beraber bir yol yürümeyi amaç ediniyoruz. Bugünkü program da aslında bu amacın önemli bir göstergesi. Akademik hayatta özellikle gençlerin bir yandan yüksek lisanslarını yaparken akademik çalışma yapmaları, bu konuda bir üretimde bulunmaları kolay bir iş değil." diye konuştu.

Yılmaz, bugün öğrencilere sunum imkanı da sunduklarını dile getirdi.

Bu sunumu yapmanın da öğrenciler için kolay olmadığını aktaran Yılmaz, "Öğrenciler çok heyecanlanıyorlar. Bu iki değerli tecrübe, öğrencilerimize inşallah akademik anlamda çok geniş bir vizyon kazandıracak. İnterdisipliner olarak yapılan çalışmalar bizim açımızdan da büyük katkılar oluşturuyor. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların içinden biz çok güzel doneler, çok güzel bilgiler ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongreye İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarın da sürecek kongrede farklı konulardaki oturumların yapılması planlanıyor.