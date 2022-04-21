Turan Aydoğan'dan Bakan Soylu'ya Dava Tepkisi: "Hem Olayın Faili Olun, Hem Olayın Tacizkarı Olun! Nerede Görülmüş Bu?"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava için, "Bu dava bir gerçeğin saptırılmasıdır. Açıkça Bakan ile İmamoğlu arasındaki polemiğin YSK üzerine evirtilerek yargının aparat olarak kullanılma davasıdır" dedi. Aydoğan, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a yönelik davayı da eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Aydoğan İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında açılan davalara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiası ile 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenilen davayı anımsattı. Aydoğan, İmamoğlu'nun bu sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylediğini belirterek "Bu sözlerin söyleme nedeni Sayın Bakanın önce Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' demesidir. Söylenen sözlerin YSK ile hiçbir ilgisi yoktur. Muhatap sayın Soylu'dur. Bu yüzden Sayın Soylu aynı zamanda ahmak sözcüğünün bu polemikteki mucididir" dedi. YSK'nın seçimden aylar sonra bu sözü üzerine alındığına dikkat çeken Aydoğan, "Araştırmadan, soruşturmadan bir dava yürütülüyor. YSK Başkanı Sadi Güven şikayet değil, bu konuya ilişkin bir ihbarda bulunuyor. YSK üyelerinin tamamı bu ihbar üzerine bu dava dosyasına müşteki olarak ilave ediliyorlar" diye konuştu.

Aydoğan şöyle konuştu:

"SADİ GÜVEN BEN İHBARDA BULUNDUM AMA 'BEN DE ÜZERİME ALMIYORUM' DEDİ"

"Madem bu dosyada zaten müşteki olarak varlar, bırakın müşteki oluşlarını, onların mahkeme huzuruna davet edilerek şayet alınmışlarsa bu sözlerden nasıl alındıklarının sorulmasını istiyoruz. Mahkeme maddi gerçekle ilgilenir. İddia edilen gerçeklerle İmamoğlu'nun söyledikleri arasından bağ yok. Mahkeme adil yargılamadan vazgeçiyor. Aslında süreç boyunca da bir tek YSK üyesi çıkıp 'Bu sözler bize söylenmiştir' demedi, üzerlerine de alınmadı. İhbarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven de, 'Ben ihbarda bulundum ama ben de üzerime almıyorum. Çünkü ben zaten o oylamada yoktum. Evet oyu da kullanmadım. Beni de ilgilendirmiyor' dedi."

"YARGININ APARAT OLARAK KULLANILMA DAVASIDIR"

"Burada alelacele bir dava götürülüyor ve bu dava ile haksız hukuksuz adil yargılama olmadan hızlıca bir sonuca varılmak isteniyor. Bu dava bir siyasi davadır bu dava bir gerçeğin saptırılmasıdır açıkça bakanla İmamoğlu arasındaki polemiğin YSK üzerine evirtilerek yargının aparat olarak kullanılma davasıdır. Çok net çarpıtılmıştır."

"HEM OLAYIN FAİLİ OLUN HEM OLAYIN TACİZKARI OLUN! NEREDE GÖRÜLMÜŞ BU?"

AHİM ve AYM kararları diyor ki; 'kim tarafından söylendi?' Sayın Soylu'ya yönelik olarak söylemiş. Önceki davranışları ne Sayın Soylu'nun? İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için her şeyi yapmak, yine yargıyı aparat olarak kullanarak bu seçimleri iptal ettirmek ve sonrasında da Sayın İmamoğlu'nun karşısına geçip ahmak demek. Hem olayın faili olun hem olayın tacizkarı olun! Nerede görülmüş bu?"

"NE YAPMIŞ SUAT ÖZÇAĞDAŞ? KENT HAKKINI SAVUNMUŞ, İSTANBUL'UN HAKKINI SAVUNMUŞ"

"Şimdi ikinci bir dava daha var. Üsküdar İlçe Başkanımız Sayın Suat Özçağdaş'a yöneltilmiş dava. Ne yapmış Suat Özçağdaş? İstanbul'un hakkını, Üsküdarlının hakkını savunmuş. Saray'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar İl Müdürlüğü'ne ait araziyi 250 TL ile kiraladığı ortaya çıktıktan sonra o arazi üzerine kaçak olarak pergola, şömine gibi yapılar yapıldığını ortaya çıkarmak için fotoğraf çekmiş. Kimdir Suat Özçağdaş? İmarından, çevresine kadar kentin sağlıklı yaşayabilmesi için CHP grubunun vermiş olduğu çabayı koordine eden insandır. ve boş bir araziye yapılan kaçak muameleyi görüntüleyerek kendi il başkanına bildirmiştir."

"KİRLİ İŞLERİNİZİ TAKİP EDEN BİRİSİ OLUNCA, ÜZERİNE ÇULLANMAYA KALKIYORSUNUZ"

"Suat Özçağdaş zatı alileri istediler diye yargılanıyor. Hızlıca, önce bir takipsizlik kararı, sonra itirazla beraber bir yargılama kararı. Bir önceki celsede mahkeme hakimi ve değişen bir savcı vardı. Geldi o savcı Suat Özçağdaş'la alakalı beraat istedi. Mahkeme ara verdi. Bir sonraki celseye attı. O arada beraat isteyen savcı gönderildi. Yerine başka bir savcı geldi. ve o savcı Suat Özçağdaş ile ilgili şimdi ceza istiyor. Utanmıyor musunuz? Gencecik bir kardeşimiz, kent hakkını savunuyor, İstanbul'un hakkını savunuyor. Kendi kirli işlerinizi eğer takip eden birisi olursa üzerine her türlü kurumlarla çullanmaya kalkıyorsunuz. Ne Suat Özçağdaş'ı, ne Sayın Ekrem İmamoğlu'nu size yedirmeyiz. Hukuksuzlukla yol almaya kalktığınız sürece hukuku bu kadar yıpratmanıza da izin vermeyeceğiz. Sizin talimatla ağınıza uyan yargı mensupları olur ise iktidarımızda onlarla da yolumuzu ayırmak zorunda kalabiliriz. Çünkü birilerinin talimatına uyan yargı mensubu, yarın başkalarının talimatına da uyar."