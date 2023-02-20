Turan Aydoğan'dan Bakan Kurum'a: 'Yıkıntı Atıklarının Yer Altı Sularına Karışmaması İçin Bir Çalışma Başlatılmış Mıdır?'

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, deprem enkazlarından kalan atıkların sağlığa zarar verecek biçimde doğaya karışma ihtimaline karşı alınması gereken önlemleri Meclis gündemine taşıdı. Aydoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Yıkıntı atıklarının yer altı sularına karışmasının kirliğine neden olacağı, bu kirliliğin de halk sağlığına büyük tehdit oluşturacağı bilgisiyle; atıkların yer altı sularına karışmaması bir çalışma başlatılmış mıdır” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, deprem enkazlarından kalan atıkların sağlığa zarar verecek biçimde doğaya karışma ihtimaline karşı alınması gereken önlemleri Meclis gündemine taşıdı. Aydoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Yıkıntı atıklarının yer altı sularına karışmasının kirliğine neden olacağı, bu kirliliğin de halk sağlığına büyük tehdit oluşturacağı bilgisiyle; atıkların yer altı sularına karışmaması bir çalışma başlatılmış mıdır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından kaldırılmaya başlanan inşaat atıklarıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Aydoğan, önergede şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 10 kentte de büyük yıkıma yol açmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilk hasar tespit verileri sarsıntılardan en çok hasar gören yerlerin Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman Merkez, Hatay'ın Antakya ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçeleri olduğunu ortaya koymaktadır. Enkaz yığınlarının beraberinde getirdiği bu atıkların hem doğaya hem halk sağlığına ciddi zarar verebileceği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Uzmanlar yıkıntı atıklarının göle, gölete, akarsuya dökülemeyeceğinin, yıkıntı atıklarının içermiş olduğu kimyasallardan ötürü toprağa da ciddi şekilde zarar verebileceği kanaatindedir."

"ATIKLARIN YER ALTI SULARINA KARIŞMAMASI BİR ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞ MIDIR"

Aydoğan, Bakan Kurum'a şu soruları sordu:

"- Yıkıntı atıkların yer altı sularına karışması kirliğine neden olacağı bu kirliliğinde halk sağlığına büyük tehdit oluşturacağı bilgisiyle; atıkların yer altı sularına karışmaması bir çalışma başlatılmış mıdır?

-Söz konusu atıkların geçici depolama alanlarına taşınması konusunda bir organizasyon yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır?

-Yıkıntı atıkların tekniğe uygun biçimde yönetilip yönetilmediğine dair kamuoyu bilgilendirilecek midir?

-Bu konuda Tarım Bakanlığı ve ilgili şehirlerin belediyeleri ile iş birliği halinde misiniz? Öyle ise nasıl bir iş bölümü yapılmıştır?

"BU ATIKLAR CANLILARIN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK"

Aydoğan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Bölgede enkaz yığınlarının beraberinde getirdiği atıkların hem doğaya hem halk sağlığına ciddi zarar verebileceği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Bakanlığın konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği belli değil. Kamuoyunu aydınlatmaları gereken önemli meselelerden biri de bu. Uzmanlar yıkıntı atıklarının göle, gölete, akarsuya dökülemeyeceğinin, yıkıntı atıklarının içermiş olduğu kimyasallardan ötürü toprağa da ciddi şekilde zarar verebileceği kanaatinde. Burada yapılması gereken atıkların acil bir biçimde depolanması. Deprem sürecinde hayati önem taşıyan hiçbir şeyi zamanında yapmayan iktidarı her konuda uyardığımız gibi bu konuda da uyarıyoruz. Hızlı biçimde aksiyon alınması gerekiyor. Hayatta kalan vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmalarına seyirci kalamayız. Bu atıklar canlıların sağlığına zarar verecek. Bakanlık biran evvel harekete geçmeli."