Tunuslu Fouzıa'nın birikimini 13 yıllık eşi çalıp kaçtı: Çocuğumla nereye gideceğim

Beyoğlu Kasımpaşa'da yaşayan Tunuslu Fouzıa Frıouı, 13 yıllık eşinin banka hesabındaki 170 bin lirayı kumar borçları için kendi hesabına aktardığını ve iki çeyrek altınını alıp kaçtığını öne sürdü. Eşinin kaçmadan önce tahliye taahhütnamesi imzaladığını ve evinden çıkarılacağını söyleyen Frıouı " Kocam telefondan kumar oynuyordu. 1 sene önce 2 milyon lira kaybetti. Paramı alıp kaçtı. Ev sahibi evden çıkarıyor. Ben çocuğumla birlikte şimdi nereye gideceğim" dedi.

13 yıl önce Tunus'tan hem iş hem de seyahat amaçlı İstanbul'a gelen Fouzıa Frıouı, bir restoranda tanıştığı Türker Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten çiftin bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Türker Erdoğan, 13 yıllık evlilikleri boyunca eşinin Türkçe öğrenmesine izin vermedi; sadece market alışverişi ve çocuğunu okula götürmek için evden dışarı çıkabildi.

EŞİ UYUDUĞU SIRADA HESABINI BOŞALTTI

Fouzıa Frıouı evde uyuduğu sırada Türker Erdoğan, eşinin telefonunu alarak banka hesabına girdi. Hesapta bulunan 170 bin lirayı kendi hesabına transfer eden Türker Erdoğan, evdeki kişisel eşyalarını da yanına alarak evi terk etti. Uyandığında telefonuna gelen bildirimleri gören Fouzıa Frıouı, kızı Açelya'nın okuldan dönmesiyle durumu fark etti. Bankaya giden anne-kız, paranın Türker Erdoğan tarafından kendi hesabına aktarıldığını öğrendi.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ŞOKU

Durumu anlatmak için Türker Erdoğan'ın kardeşinin evine giden Fouzıa Frıouı ve kızı, iddiaya göre 'Yapacak bir şey yok, karakola gidin' yanıtını aldı. Karakola giderek şikayetçi olan aile, eve döndüklerinde ikinci bir şokla karşılaştı. Eve gelen ev sahibi, 3 aydır kiranın ödenmediğini ve Türker Erdoğan'ın evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladığını belirterek, ailenin 2 gün içinde evi boşaltmasını istedi.

'ÇOCUĞUMLA NEREYE GİDECEĞİM'

Fouzıa Frıouı, "İş için ve sayahat etmek için arkadaşımla geldim buraya. Elbise lazımdı. Burada elbiseler güzel ama Tunus'ta pahalı. Bu yüzden geldim. Ben arkadaşımla birlikte yemek yemeye gittim. Türker Erdoğan'da o restorantta çalışıyordu. Tanıştık ve sonrasında evlendik. Ben türkçe bilmiyorum. Her zaman evdeydim. Arkadaşım yok. 13 senedir ben evdeydim. Kocam telefondan kumar oynuyordu. Kocamın annesi, 'Senin kocan kumar oynuyor' dedi. 1 sene önce 2 milyon lira kumarda kaybetti. Paramı alıp kaçtı. Ben çocuğumla birlikte şimdi sokakta nereye gideceğim ' Bayram geliyor ve çocuğumun okulu var. Ev sahibi evde istemiyor. Ev sahibimiz, 'Senin kocan her zaman yalan söylüyor. Bana 'Kirayı ödeyeceğim' diyor ama o adamın söylediği her şey yalan' dedi. Ben seviyorum Türkiye'yi. Benim çocuğum Türk. Açelya, Türker Erdoğan'ın kızı. Türkiye kızımın memleketi. Para yok. Paralarım kocamla beraber gitti. Aşçılık diplomam var. Ben yemek, tatlı her şeyi yapmasını biliyorum ama kocam izin vermiyordu çalışmama" dedi.

'ANNEMİN TÜRKÇE ÖĞRENMESİNE BABAM İZİN VERMEDİ'

10 yaşındaki Açelya Halime Erdoğan, "10 yaşındayım. Annem Türkçe konuşmayı çok iyi bilmiyor. Babam annemle 13 yıldır evli ama izin vermemiş annemin Türkçe öğrenmesine. Annemin de hiç arkadaşı yok, evden hiç çıkarmamış, annem de Türkçe öğrenemedi. 6 gün önce, annem uyurken babam gelmiş, annemin telefonunu almış, 140 bin TL'sini almış. Gitmeden önce de iki çeyreğini almış. Sonra eşyalarını alıp kaçtı. Biz soramadık çünkü ben okuldaydım, annem evde uyuyordu. Ben okuldan gelince annem bana sordu 'Bunların anlamı ne" dedi. Ben de anlamadım çünkü bilmiyorum. Biz bankaya gittiğimiz zaman, bankada çalışan kadın bize hesabımızdan para alındığını söyledi. 'Biz nasıl" dedik. Bu birikim benim annemin kendi biriktirdiği parayd. 140 bin hesaptan transfer edilmiş. Babam kendisine göndermiş parayı. Biz soramadık çünkü evden kaçmıştı, kaçmadan önce iki çeyrek aldı" dedi.

'BABAN TAAHHÜTNAMEYE İMZA ATTI, EVİ BOŞALTACAĞIM DEDİ'

Erdoğan, "Bankadan çıktığımız zaman ne yapacağımızı bilemedik direkt amcamlara gittik. Amcam bize dedi ki 'Karakola gidin, ben ne yapacağım" dedi. Biz zaten o gün karakola gittik. Karakoldan sonra kendi evimize geldik annemle, oturuyorduk. Ev sahibi eve geldi. Dedi ki 'Evden çıkacaksınız' dedi. 'İki gün sonra evi boşaltın' dedi. Ben dedim ki 'Nasıl olabilir' Biz kira ödemiyor muyuz?' dedik. Dedi ki bana baban taahhütname imza attı, 'evi boşaltacağım' demiş bizden habersiz. Üç aydır kira da ödemiyor. Biz bunu hiç bilmiyorduk. Sonra biz şaşırdık ve dedik ki, 'Biz evde kalmak istiyoruz' dedik. 'Para versek?' dedik. 'Yok' dedi, 'olmaz, ben para falan istemiyorum, siz benim evimi boşaltacaksınız' dedi ve gitti. Biz sonra babama da ulaşamıyoruz, arasak da ulaşamıyoruz. Direkt bavulunu almış gitmiş. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Arkadaşlarına sorduk, babamın arkadaşları bana dedi ki 'Biz bilmiyoruz. Böyle bir olay olduğundan haberimiz yok' Biz de şaşırdık tabii, belki arkadaşlarına gitmiştir dedik ama o da yokmuş. Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ulaşamıyoruz, telefonları hep kapalı" diye konuştu.

'BAŞKALARI HEP BABALARIYLA VAKİT GEÇİRİRKEN BEN OTURUP İZLİYORDUM'

Açelya, " Ev sahibi de bizi evden çıkarmak istiyor. Biz ne kadar yalvarsak, 'Yapmayın, kalalım' desek de yok. Bana bakacak kimse yok. Annem de çalışmak istiyor, ama sadece Arapça biliyor" dedi.

'BU BAYRAMDA BİZİ BÖYLE BIRAKTI'

Açelya Erdoğan, "Annemin aşçılık diploması var. Babam evden çıkmasına izin vermediği için Türkçe öğrenemedi. 13 yıldır evde. Elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız kesilse ne yapacağız biz? Önümüz bayram, ben böyle bir şey yapacağını ummuyordum. Birikimimizi elimizden aldı. Olayın en kötü kısmı babam gitmiş ev sahine evden çıkacağını söylemiş. Ben sokakta ne yapacağım? Benim okulum var. Bu ülkede tek annemle ben varız. Babamın ailesi zaten hiçbir şey yapmıyor, 'Karakola gidin' diyorlar. Çok sakinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı