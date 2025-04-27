Tunus'ta 'Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu' Konferansı

Tunus'ta, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültürel faaliyetleri kapsamında "Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu" başlığıyla bir konferans düzenlendi.

Başkent Tunus'taki YEE binasında düzenlenen ve Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı (TBYM) Mehmet Burhan Genç'in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, YEE'de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve Tunus'ta yaşayan Türkler katıldı.

Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Celal, Türk edebiyatının tarihsel yolculuğuna dair bilgiler paylaştı.

Orta Asya'da 8. yüzyılda dikilen Orhun Yazıtlarının Türk edebiyatının başlangıcı kabul edildiğini belirten Celal, şu bilgileri verdi:

"Türkler ilk zamanlarda farklı Türk dil ve alfabeleri kullanmışlar. Bu dönemde sözlü edebiyatın ana örnekleri destanlar, masallar edebiyatı oluşturmuş. 15. yüzyılda yazılan Dede Korkut Hikayeleri, Türklerin İslamiyet öncesi yaşamlarını ve insan ilişkilerini ele alan anlatı geleneğinin en önemli klasiklerindendir. Türklerin Orta Asya'dan başlayan göçleri Akdeniz kıyılarında Anadolu'da noktalanıp yerleşik düzene geçmeleri ve İslamiyet'i kabulleri ile bir dönem Arapça ve Farsça edebiyatta hakim dil olsa da Osmanlılarla birlikte Osmanlıca denilen Arap alfabesiyle yazılan Türkçe edebiyat dili olarak kullanılmış."

Arapça ve Farsçanın etkili olduğu dönemin en önemli eserinin 13. yüzyılda yazılan Mevlana'nın "Mesnevi" eseri olduğunu vurgulayan Celal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Osmanlıca, Arapça, Farsça karışımı bir dille yazılan Divan Şiiri gelişirken, köy köy gezip sazlarıyla doğaçlama şiir okuyan ozanların etkisiyle daha arı bir Türkçeyle ve sadece hece ölçüsü ile uyaklarla yazılan Halk Şiiri halk arasında gelişmiş. İslamiyet'in kabulünün edebiyatın gelişip şekillenmesinde önemli etkisi olur. Dini konular edebi eserlerde tartışılır, yaşam felsefesi oluşturulmaya çalışılır. 13. Yüzyılda arı bir Türkçeyle, hece ölçüsü kullanarak insan sevgisini, insanın varlığını, inançlarını sorgulayan şiirleriyle Yunus Emre, Türk şiirinin günümüze kadar ulaşan en önemli ustalarındandır."

"Uluslararası fuarlar, bizim dünya ile irtibatımızı kuvvetlendiren ve pekiştiren etkinliklerdir"

Konferansın diğer konuşmacısı TBYM Başkanı Genç ise, Türkiye'deki kitap pazarını, kitap üretimini, basılı kitap satışlarını ve dijital platformlara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Genç, "Tunus Uluslararası Kitap Fuarı vesilesiyle Tunus'a geldik. Uluslararası fuarlar, bizim dünya ile irtibatımızı kuvvetlendiren ve pekiştiren etkinlikler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar uluslararası fuarlara katılmaya gayret ediyoruz." dedi.

Tunus Uluslararası Kitap Fuarının oldukça zengin ve canlı olduğunu belirten Genç, "Gençlerin fuara ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Başka ülkelere kıyasla ve nüfusuna oranla dinamik bir kitap fuarı görüntüsü var. Bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi daha da zenginleştiririz diye umuyorum." diye konuştu.

Konferansa ev sahipliği yapan Tunus YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik de Tunus Uluslararası Kitap Fuarına katılmak üzere gelen konuşmacılara konferansa da iştirak ettikleri için teşekkür etti.

Çevik, "YEE olarak kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediğimiz Türk edebiyatı konferansı ile Türkçe öğrenen öğrencilerimizin Türk edebiyatının tarihsel serüvenini anlatmak istedik. Yeni binamızdaki ilk kültürel faaliyetimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Türk dili ve Türk kültürüne ilişkin faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.