Tunus'ta Cumhuriyet'in 69. yılında Cumhurbaşkanı Said yönetimi protesto edildi

Tunus'ta muhalif siyasi oluşumların çağrısıyla başkent Tunus'ta toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Nahda Hareketi'nin çağrısıyla başkentin merkezindeki Pasaj bölgesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, buradan Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüdü.

Tunus Cumhuriyeti'nin ilanının 69. yıl dönümü ile Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararların 5. yıl dönümünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından göstericiler, Habib Burgiba Caddesi'nde toplanarak eylemlerini burada sürdürdü. Güvenlik güçlerinin yürüyüş güzergahı ile gösterinin devam ettiği bölgede geniş önlemler aldığı görüldü.

Tunus bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ülkedeki siyasi ve ekonomik duruma ilişkin sloganlar atarken çeşitli taleplerin yer aldığı pankartlar açtı.

Gösteride, 2011'deki Yasemin Devrimi sürecinin sembol sloganlarından "Degage (Defol)" ve "Halk rejimin gitmesini istiyor" sloganları atıldı.

"Su yok", "Temizlik yok", "Işık yok" yazılı pankartlarla ülkede yaşanan günlük sorunlara dikkat çekilirken, "Cumhuriyet hapishane değil" ve "Kalkınmayı ve özgürlüğü istiyorsanız diktatörlüğü yıkın" mesajları da yer aldı.

Habib Burgiba Caddesi'ndeki gösteride siyasi tutukluların serbest bırakılması, hak ve özgürlüklerin korunması ve ülkedeki ekonomik sorunlara çözüm bulunması yönünde talepler dile getirildi.

Göstericiler, bir süre daha Habib Burgiba Caddesi'nde sloganlar atarak eylemlerini sürdürdü.

"Tunus için çözüm, tüm kesimlere açılmak ve diyalogdan geçiyor"

Gösteriye katılan eski Tunus İnsan Hakları ve Geçiş Dönemi Adalet Bakanı ve avukat Samir Dilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin hem Cumhuriyet'in ilanının 69. yıl dönümü hem de kendilerinin "anayasaya ve kurumlara karşı darbe" olarak nitelendirdiği 25 Temmuz 2021 kararlarının 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.

Cumhuriyet'in yanı sıra devletin inşası, özgürlük ve demokrasi yolunda elde edilen kazanımlarla gurur duyduklarını belirten Dilo, buna karşın geçen 5 yılın ardından ülkenin içinde bulunduğu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Dilo, "5 yıl önce ortaya konulan sloganların maalesef bugün bir kabusa dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

Tunus devletinin son haftalarda vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Dilo, özellikle içme suyu ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Ülkedeki mevcut sorunların aşılmasının kapsayıcı bir siyasi yaklaşımla mümkün olacağını savunan Dilo, "Tunus için çözüm, tüm kesimlere açılmak ve ülkenin bütün aktörleri arasında diyalog kurulmasından geçiyor." görüşünü paylaştı.

Tunus'ta 25 Temmuz süreci

Tunus'ta 25 Temmuz, 1957'de monarşinin kaldırılarak Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih olarak kutlanıyor. Ülke bugün Cumhuriyet'in ilanının 69. yıl dönümünü kutlarken, aynı zamanda son yıllardaki siyasi dönüşümün başlangıcı kabul edilen 25 Temmuz 2021 kararlarının da 5. yılına girdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşulları gerekçe göstererek Meclisin çalışmalarını dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmış ve dönemin Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden almıştı.

Said, sonraki süreçte Meclisi feshetmiş, 25 Temmuz 2022'de yapılan referandumda kabul edilen yeni anayasayla ülkede cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletildiği yeni bir siyasi sisteme geçilmişti.

Said ve destekçileri 25 Temmuz kararlarını ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkılması için gerekli bir adım olarak savunurken, muhalefetin önemli bir bölümü söz konusu süreci "darbe" olarak nitelendiriyor.

Muhalif siyasi partiler ve sivil toplum çevreleri ise son yıllarda düzenledikleri gösterilerde siyasi tutukluların serbest bırakılması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve demokratik sürece dönülmesi yönündeki taleplerini dile getiriyor.

Kaynak: AA