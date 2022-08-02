Tunceli haberi | Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?'

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Pertek'te korucularla yaptığı toplantıda "AKP için çalışacaksınız, ayağınızı denk alın" dediği iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Söz konusu iddiaların araştırılması ve güvenlik korucularının istifa sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın 20 Ekim 2021 tarihinde Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir çay bahçesinde toplantı yaptığı koruculara "AKP için çalışacaksınız, AKP için çalışanlar nöbet tutmayacak, partimiz için çalışmayanları ise en zor görevlere vereceğiz. Ayağınızı denk alın" dediği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Şaroğlu, şu soruları yöneltti:

"-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 20 Ekim 2021 tarihinde 'gizli' bir toplantı yaptığı iddiaları doğru mudur? İddia edilen toplantı gerçekleştirilmiş ise amacı nedir ve toplantıya katılmayı reddeden korucuların mobbingle tehdit edildiği doğru mudur?

-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 20 Ekim 2021 tarihide gerçekleştirildiği iddia edilen toplantı sonrası koruculuk görevinden istifa edenler olmuş mudur?

"İLÇE JANDARMA KARAKOL KOMUTANI TOPLANTIYA KARŞI ÇIKTI"

-Güvenlik korucularından sorumlu olan Pertek Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan'ın, 1 yıl görev uzatma talebinde bulunduğu ve görev süresinin uzatıldığı halde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edilmesinin sebebi, söz konusu toplantıya karşı çıkmasından dolayı mıdır?"

-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, geçen yıl Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 'gizli' toplantı yaptığı iddiasının yanı sıra yakın zamanda Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolunda askeri tören kıtası ile karşılandığı ortaya çıkmıştı. İl Başkanı Özaydın'ın, Tunceli kapsamındaki güvenlik birimlerine 'özel' ilgisinin nedeni nedir ve güvenlik birimleri, diğer parti temsilcilerinin talebi doğrultusunda bu benzeri toplantıları ve resmi karşılamaları gerçekleştirmekte midir?

-Görevleri, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş olan güvenlik korucularının, bir siyasi parti il başkanının düzenlediği toplantıya katılmaları aynı görev kapsamı ile örtüşmekte midir?

-Söz konusu iddiaların araştırılması ve güvenlik korucularının istifa sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır?"