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Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu

Tunceli'de 'kanserde erken tanı' için mobil tarama aracı hizmete sunuldu
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Tunceli'de kanserle mücadelede erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla mobil kanser tarama aracı hizmete sunuldu. Vali Şefik Aygöl, 8 bin 600 vatandaşa hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Tunceli'de kanserle mücadelede erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla mobil kanser tarama aracı hizmete başladı.

Kentte Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ile Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda mobil kanser tarama aracının hizmete sunulması için İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, 8 bin 600 vatandaşa mobil kanser tarama aracıyla hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Aracın kanserde erken teşhis için büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Aygöl, "Küçük müdahalelerle vatandaşlarıma inşallah kötüye gitmeden tedavilerini görme fırsatı vereceğiz. Bir vatandaşımızı dahi erken teşhis edebilirsek bu aracın vazifesini yerine getireceğini inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Aygöl ve beraberindekiler daha sonra araçta incelemelerde bulundu.

Programa, Tunceli Eğitim ve Sağlık VakfıProf. Dr. Şükrü Aslan, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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