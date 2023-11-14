Tunceli'de Köylüler, Katı Atık Tesisi Projesine Karşı Yürüyüş Yaptı

TUNCELİ'de köylerine yapılacak olan, 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesiyle birlikte 55 bin ağaç kesileceğini, yaban hayatının yok olacağını, doğanın tahrip edileceğini ve kutsal mekanların yok edileceğini belirten köylüler, tesisin kurulacağı orman alanına yürüyerek belediyeyi protesto etti.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde 7 ilçenin belediye başkanlığınca, Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle, merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkan köylüler, yürüyüş yaparak belediyeyi protesto etti. Bölgede 55 bin ağacın kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirten köylüler, sık sık 'doğamızı yok ettirmeyiz' sloganı atarak basın açıklaması yaptı.

Köylüler adına açıklamayı okuyan Nurcan Koç, projeden belediyelerin vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Çöp projesinin Kırmızıdağ bölgesinde uygulanması, Dersim için bir felaket olacaktır. Pek çok içme suyu ve şehrin temiz havası kirlenecektir. Köylülerin yaşam alanlarını korumak için verdikleri mücadele aynı zamanda tüm Dersim'in korunması mücadelesidir. Yanlış yer seçimi nedeniyle doğa ve insana düşman olacak şekilde tasarlanmış ucube çöp projesinden derhal vazgeçilmelidir. Konut ve iş yerlerinden yani, kaynağından geri dönüşüm sürecini başlatacak atık önleme, azaltma, atığı tekrar kullanma, enerji üretme gibi aşamaların olduğu sıfır atık anlayışı süratle hayata geçirilmeli, bunun için gerekli teşvik, altyapı organizasyonları oluşturulmalı ve vahşi depolamadan vazgeçilmelidir. Bizler ilk günden beri anlatmak istediğimiz kesinlikle katı atık tesisinin yapılmasına karşı çıkmak değildir. Bu projeye değil, yapılacağı yere karşıyız biz. Kesinlikle modern şehirlerde ve kentimiz gibi güzel bir şehre geç gelinmiş bir projedir. Bizler buna karşıyız, bizler bu projeyi destekleriz. Şehir merkezine 2,5 kilometre yakın bir yere katı atık tesisi yapılamaz. Geç olmadan bu projeden vazgeçilmelidir" diye konuştu.

'TESİSİN YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'

Köy Muhtarı İmam Çelik de "Bu alan gördüğünüz gibi komple ormandır. Bu çöp tesisi buraya yapılıyor. 55 bin tane ağaç kesilecek dile kolay. Bu bir felakettir biz asla buna izin vermeyeceğiz. Bırakın köylerimizi, şehir merkezi de batacaktır. Herkes elini vicdanına koysun ve bu doğanın yok olmaması için mücadele versin. Burada insanların dışında ayı, kurdu, tilkisi, vaşağı ve dağ keçisi buralarda yaşıyor. Bu canlılar yok olup gidecek" ifadelerini kullandı.