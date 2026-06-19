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Tunceli'de deprem ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Tunceli'de deprem ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi
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Tunceli Devlet Hastanesinde deprem ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta yaralı kurtarma ve tahliye senaryoları uygulandı.

Tunceli'de Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında deprem ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, Munzur Arama Kurtarma, emniyet ve sağlık personeli katıldı.

Tatbikatta olası bir deprem senaryosu üzerinden bazı durumlar canlandırıldı ve sarsıntı sonrası hastanedeki tüm katların güvenli tahliye edilmesi uygulandı.

Can güvenliği, tıbbi kayıtların korunması, personel ve ekipman durumunun da değerlendirildiği tatbikatta, ekipler senaryo gereği binada mahsur kalan 2 yaralıya müdahale etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, sedyeyle bina dışına çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca tatbikatta, kurumlar arası iletişim ve güvenlik önlemlerinin alınması gibi konularla ilgili çalışmalar yürütüldü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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