Haberler

Tunceli'de 32 yıl önce teröristlerce şehit edilen 13 sivil anıldı

Tunceli'de 32 yıl önce teröristlerce şehit edilen 13 sivil anıldı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 9 Eylül 1994'te teröristlerce şehit edilen 13 sivil için anma programı düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 9 Eylül 1994'te teröristlerce şehit edilen 13 sivil için anma programı düzenlendi.

İlçenin Ulukale köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit edilen vatandaşların hayatına dair bilgiler verildi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Yılmaz Karadeniz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar, siyasi parti temsilcileri, bazı dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
'İmamoğlu maç izleyemeyecek' iddiasına yalanlama geldi

Maç izleyememesinin asıl nedeni bambaşka çıktı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var