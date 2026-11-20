(ANKARA) - Tüm Yerel-Sen, yönetmelikte müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atama için getirilen "kesintisiz en az üç yıl asaleten ve fiilen görev yapmış olma" şartının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, müdür ve müdür yardımcısı gibi kadrolara sınavsız atama için getirilen "Kesintisiz en az üç yıl asaleten ve fiilen görev yapılmış olması" düzenlemesine karşı harekete geçen Tüm Yerel-Sen Merkez Yönetim Kurulu, yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi için Danıştay'da dava açtı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31.10.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, müdür ve müdür yardımcısı gibi kadrolara sınavsız atama için getirilen 'kesintisiz en az üç yıl asaleten ve fiilen görev yapılmış olması' düzenlemesine karşı sendikamız Tüm Yerel-Sen tarafından Danıştay 12. Dairesi'nde 2026/8317 esas numarasıyla yürütmenin durdurulması ve iptal davası açılmıştır.

Geçiş hükmü içermeyen bu düzenleme; kazanılmış hakları ve haklı beklentiyi zedelemekte, farklı dönemlerdeki hizmet sürelerinin birleştirilmesini engelleyerek özellikle yerel yönetimlerde sıkça yaşanan rotasyon ve görevlendirmeler nedeniyle emekçilerimizi mağdur etmektedir. Liyakat, kariyer, ölçülülük ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı bu kısıtlamanın iptali için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA