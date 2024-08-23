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Teknoloji marketlerinde kiralık telefon dönemi başladı! Ancak ciddi bir risk var

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Bazı teknoloji marketleri, kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriyor. Bu telefonlar 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Tüketicileri uyaran uzmanlar, kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanması gerektiğini belirtiyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, bazı teknoloji marketlerinin başlattığı akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması uygulamasına karşı tüketicilere "veri gizliliği" uyarısında bulundu.

Teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı. Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefonlar, 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.

SÜREÇ SONUNDA TELEFON SATIN ALINABİLİYOR

Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekiyor. Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabilecek ancak telefonların kiralama süresi uzatılamayacak.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret etti. Küçük, tüketicilerin kiraladığı telefon için ödeyecekleri bedelin, satın aldıklarında ödediklerinden daha yüksek olabileceğini belirterek, telefon kiralayacak tüketicilerin satın alma ile kiralama bedeli arasındaki farkı mukayese etmelerinin gerektiğine dikkati çekti.

"VERİLERİN MUTLAKA SIFIRLANMASI GEREKİR"

Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir." dedi.

"YENİLENMİŞ ÜRÜNLER İÇİN VERİLEN TEŞVİKLER ARTIRILMALI"

Küçük, kiralanmış cihazların kullanımını sırasında ortaya çıkabilecek "kaybetme" gibi durumlarda da tüketiciye yüklenebilecek tazminat ve sigorta kapsamının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yenilenmiş cihazların kullanımının da gittikçe yaygınlaştığı belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor. Çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor. Bu telefonların çoğu ithalatla geldiği için ülkemiz için maddi kayıp oluşuyor. Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi."

Kaynak: AA / Güncel

Akıllı Telefon Levent Küçük Teknoloji Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yalçın Karaduman:

Herkesin elinde iPhone 15 pro Max mı olacak şimdi :)

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Orhan:

Taksit yasağını delmeye çalışıyorlar.

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