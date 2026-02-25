TÜİK: Sağlık harcamaları hanelerin yüzde 40,9'una yük getirmedi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 6,1'ine çok yük getirdiğini, yüzde 50,2'sine biraz yük getirdiğini, yüzde 40,9'una ise yük getirmediğini açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin 'Sağlık Modülü' verilerini yayımladı. Buna göre, 'Sağlık Modülü' adlı çalışma, 2025 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı. Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sağlık durumlarını ve bu alandaki harcamalarının hane halkına getirdiği yükü tespit etmek olarak belirlendi.

TEDAVİ HARCAMALARI HANELERİN YÜZDE 6,1'İNE ÇOK YÜK GETİRDİ

Araştırma sonuçlarında; doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 6,1'ine çok yük getirdiği, yüzde 50,2'sine biraz yük getirdiği, yüzde 40,9'una ise yük getirmediği görüldü. Diş muayene ve tedavi harcamaları ise hanelerin yüzde 5,3'üne çok, yüzde 37,2'sine biraz yük getirirken, yüzde 28,9'una yük getirmedi. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5'ine çok, yüzde 50,9'una biraz yük getirdi. Ayrıca hanelerin yüzde 44'ü ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti. Son 12 ay içinde hanelerin yüzde 2,7'si muayene veya tedavi, yüzde 28,6'sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 0,1'i ise ilaç harcaması yapmadı.

Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmayan hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20'lik gelir grubunda olanların yüzde 45,4'ünün, ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 36,5'inin, üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 32'sinin, dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 28,1'inin, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 25,5'inin harcama yapmadığı görüldü.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9'una doktor muayene ve tedavileri, yüzde 37,6'sına diş muayene ve tedavileri, yüzde 65,5'ine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 53'ü doktor muayene ve tedavilerinin, yüzde 38'i diş muayene ve tedavilerinin, yüzde 59,5'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA OLMAYANLARIN YÜZDE 31,7'Sİ OTURARAK ÇALIŞANLAR

Bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin tüm çalıştıkları süredeki aktivite yoğunlukları incelendiğinde, çoğunlukla bu fertlerin yüzde 29,4'ünün oturarak, yüzde 45,5'inin ayakta durarak, yüzde 18,7'sinin yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktivite yaparak, yüzde 6,4'ünün ise ağır iş ya da ağır fiziksel aktivite yaparak çalıştığı görüldü. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 17,2'si oturarak çalışırken risk altında olmayan fertler için bu oran yüzde 31,7 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 11,2'sinin ağır iş ya da aktivite yaparak çalışma hayatını geçirdiği görüldü.

FİZİKSEL AKTİVİTEYE ZAMAN AYIRMAYANLARIN ORANI YÜZDE 63,3 OLDU

Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bu fertlerin yüzde 1,4'ünün 'Günde iki kere veya daha fazla', yüzde 11,6'sının 'Günde bir kere', yüzde 5,6'sının 'Haftada 4-6 kere', yüzde 11,5'inin 'Haftada 1-3 kere', yüzde 6,7'sinin 'Haftada 1 kereden az' en az 10 dakika boyunca aralıksız devam eden fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri yaptıkları tespit edildi. Fertlerin yüzde 63,3'ünün ise fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.

FERTLERİN YÜZDE 96,9'U İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE ZORLANMIYOR

Araştırma kapsamındaki 15 yaş ve üstü fertlerin yüzde 96,9'u iletişim kurmada, yüzde 95,8'i öz bakımında, yüzde 90'ı işitmede, yüzde 85,2'si bir şeyleri hatırlamada, yüzde 80,5'i görmede ve yüzde 79,7'si yürümede sorun yaşamadığını ifade etti. En çok zorlanılan faaliyetler ise sırası ile yüzde 17,3 ile görme, yüzde 15,2 ile yürüme, yüzde 12,6 ile hatırlama olurken fertlerin sadece yüzde 2,2'si iletişim faaliyetlerinde zorlandığını söyledi. Fertlerin en çok yapamadığını belirttiği faaliyetler ise yüzde 0,5 ile öz bakım, yüzde 0,4 ile yürüme, yüzde 0,2 ile bir şeyleri hatırlama ve iletişim kurma faaliyetleri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı