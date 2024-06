TÜİK Verilerine Göre Hekim Dağılımındaki Eşitsizlik Artıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "TÜİK verileri hekim, yatak ve hastane sayılarının bölgesel dağılımındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, bin kişiye düşen hekim sayısının en yüksek olduğu il dört hekimle Ankara. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'in pek çok kentinde bin kişiye iki hekim düşüyor. Ancak bu oran, Doğu ve Güneydoğu'da bir olarak haritada yer alıyor. Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi illerimizde bin kişiye bir hekim düşüyor. Ülke içinde ve yurt dışına hekim göçü, şehir hastaneleri, büyükşehirlerdeki özel hastane dağılımı bölgeler arası hekim dağılımını olumsuz etkilemiş bulunuyor" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı ve TÜİK verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, hekim ve hastane dağılımındaki adaletsizliğin sağlık göçüne neden olduğunu belirterek, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hekimlerin özlük hakları ve çalışma ortamının düzeltilmesi, yetersiz olan kamu yatırımlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aksaz Şahbaz'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısı artarken hekim dağılımındaki bölgesel eşitsizlik gün geçtikçe artıyor. TÜİK verileri hekim, yatak ve hastane sayılarının bölgesel dağılımındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, bin kişiye düşen hekim sayısının en yüksek olduğu il dört hekimle Ankara. Bu ili İstanbul, İzmir, Eskişehir, Isparta, Trabzon, Edirne izliyor. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'in pek çok kentinde bin kişiye iki hekim düşüyor. Ancak bu oran, Doğu ve Güneydoğu'da bir olarak haritada yer alıyor. Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi illerimizde bin kişiye bir hekim düşüyor. Hakkari gibi bazı kentlerde bu sayı biri bile bulmuyor. Ülke içinde ve yurt dışına hekim göçü, şehir hastaneleri, büyükşehirlerdeki özel hastane dağılımı bölgeler arası hekim dağılımını olumsuz etkilemiş bulunuyor.

"Hekim ve hastane sayısının az olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız yeterli sağlık hizmeti alamadıkları için sağlık göçü artıyor"

Benzer tablo hastane sayısında da kendini gösteriyor. İstanbul, çoğunluğu özel olmak üzere 234 hastaneyle hastanenin en çok olduğu il olarak geliyor. Bunu 84 ile Ankara, 63 ile İzmir izliyor. Hastane sayısının en az olduğu iller ise Kilis, Ardahan, Iğdır. Hekim ve hastane sayısının az olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız yeterli sağlık hizmeti alamadıkları için ülke içinde sağlık göçü de artıyor. Çalışma şartlarının ağırlığı, idarecilerin baskısı ve ekonomik sorunlara sağlıkta şiddete dayanamayan hekimlerimiz ya bölgeler arası ya da ülkemizden göç ediyor. Sağlık çalışanlarımızı koruyan caydırıcı bir yasanın olmaması nedeniyle şiddetin arttığı ülkemizde kendini güvende hissetmeyen hekimlerimiz, mesleğini başka yerlerde icra etmek istiyor.

"Sağlık hizmetlerine erişimde adaleti sağlamak ve hekimlerimizin haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sorunların ve yetersizliğin hem hekimlerimiz hem de vatandaşlarımız için her geçen gün artmasına rağmen ülkeyi yönetenler önlem almak yerine, 'Giderlerse gitsinler' diyorlar. Mağduriyetin yaşandığı Doğu ve Güneydoğu illerimizde sağlık göçünü bir an önce durdurmak için hekimlerin özlük hakları ve çalışma ortamı düzeltilmeli, yetersiz olan kamu yatırımları iyileştirilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı yasalar bir an önce çıkarılmalıdır. Ayrıca, dezavantajlı bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için özel teşvikler ve destekler sağlanmalıdır. CHP olarak sağlık hizmetlerine erişimde adaleti sağlamak ve hekimlerimizin haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın eşit ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi her zaman önceliğimiz olacak."