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TÜGVA, Sinop'ta "Büyük Aile Pikniği" düzenledi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilciliği, yaz okulu öğrencileri ve ailelerini bir araya getiren 'Büyük Aile Pikniği' etkinliği düzenledi. Akliman Piknik Alanı'nda gerçekleşen programda çocuklar oyunlar, yarışmalar ve değerler eğitimine katılırken, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sinop'ta yaklaşık 1500 yaz okulu öğrencisinin eğitim aldığını belirtti. Etkinliğe Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri de katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Büyük Aile Pikniği" etkinliğinde, yaz okulu öğrencileri ve aileleri bir araya geldi.

Sinop Akliman Piknik Alanı'nda birlik ve kardeşlik vurgusuyla gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra değerler eğitimine de katıldı.

Çeşitli ikramların sunulduğu buluşmada öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu.

Programa katıla, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sinop'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yaklaşık 1500 yaz okulu öğrencisinin eğitim aldığını söyledi.

Sinop yaz okulunun hem şehir hem de ülke gençliği adına anlamlı ve kapsamlı bir proje olduğunu belirten Beşinci, "Öğrencilerimiz bu süreçte çok yönlü eğitim ve etkinliklere katılarak kendilerini geliştiriyorlar. Bu teveccühü gösteren tüm anne, baba, eğitmen ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hayalleri ile imkanları arasındaki farkı kapatmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Beşinci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sinop, Karadeniz ve Türkiye genelinde gençlere yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinliğe, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri de katılım sağladı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
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