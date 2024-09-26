MSB'den Terörle Mücadele ve Son Durum Açıklamaları

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur" dedi. MSB kaynakları, "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı" iddialarına ilişkin, "Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak başlayan Aktürk, "Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek, 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi. Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Eylül'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

"Son bir haftada 398 şahıs yakalandı"

Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 20 Eylül'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul ettiğini, 23 Eylül'de Libya Savunma Bakanı Vekili'ni ağırladığını ve aynı gün Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldığını söyleyen Aktürk, Bakan Güler'in 24 Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katıldığını belirtti. Aktürk, "'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin "20 Eylül Egemenlik Günü"nü bir kez daha kutluyor, kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren Vatan Muharebesi'nin dördüncü yıl dönümü ve 27 Eylül Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

Güler'in 25 Eylül'de 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ve Şırnak'ta çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunduğunu kaydeden Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün de Hakkari'de inceleme ve denetlemelerde bulunacaktır" dedi.

"30 tıbbi ve gıda yardımı 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırıldı"

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı ve bölge geneline yayılacağı endişesiyle uluslararası toplumu göreve çağırdığını anımsatarak, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır. Öte yandan, sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

" Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı gerçekleştirilecek"

Aktürk, 2 Temmuz'dan itibaren Deniz Kuvvetleri'nin komutasında görev yapan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) Türkiye komutasındaki ikinci aktivasyonunun 20-29 Eylül tarihlerinde Batı Karadeniz'de gerçekleştirildiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk ayrıca, "Harita Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin, ulusal/askeri haritacılık kurum temsilcileri ile sayın Bakanımızın da katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

MSB kaynakları: "S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır"

Bir Yunan gazetesinde yer alan "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddiaların sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır."

MSB kaynakları, "İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına" ilişkin soruya, "TSK, Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir" yanıtını verdi.