SARIYER'de karaya vuran ölü yunusla ilgili incelemelerini tamamlayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul Boğazı ve çevresinde endüstriyel balıkçılığın sınırlandırılması çağrısı yaptı. Vakfın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı'nda endüstriyel balıkçılık sınırlandırılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Olay, 16 Kasım saat 12.30 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahildeki vatandaşlar ölü bir yunusun karaya vurduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi geldi. Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledi. Çalışmaların ardından ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

'AĞA TAKILARAK BALIKÇILIK OPERASYONUNDA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR'

Yunusların, balıkçılık nedeniyle öldüğünü değerlendiren Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ön incelemeye göre birbirlerine çok yakın alanda bulunan 4 bireyin de ağa takılarak balıkçılık operasyonunda öldüğü düşünülmektedir. Tırtaklar, boğazda yaşayan kıyısal iki tür olan afalina ve muturdan farklı olarak açık deniz türüdür. İstanbul Boğazı'nda özellikle pelajik balık göçü sırasında daha çok gözlenirler. IUCN Kırmızı Liste kriterlerine göre Karadeniz alt popülasyonun hassas, Akdeniz alt popülasyonun ise nesli tehlike altında olan tırtakların kıyısal balıkçılıkla etkileşimleri nadirken, ölümleri daha çok gırgır veya orta su trolü gibi endüstriyel balıkçılık sırasında gözlenir. Bugünlerde boğaz ve boğaz ağzında en aktif balıkçılık bu iki yöntemle yapılmaktadır. Gırgır avcılığında ağın içinde yunusların kalması durumunda mantar yaka batırılarak yunusları ağdan çıkarmak ve/veya operasyonu sonlandırmak gerekmektedir. Bu gibi durumlarda balıkçılar elinden gelen tüm çabayla yunusları ağdan çıkarmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bölgede daha önce de yaşanan yunus ölümlerinin bir daha yaşanmaması, pelajik balık göçü sırasında balık popülasyonlarının korunması ve aşırı balıkçılığın önlenmesi için, biyolojik bir koridor olan İstanbul Boğazı'nda ve kuzey/güney yaklaşım bölgesinde endüstriyel balıkçılık acilen sınırlandırılmalıdır. Diğer yandan, uzun yılların birikimine sahip olan TÜDAV yunus ve balinaların korunması için çaba gösterirken karaya vuran hayvanlarla ilgili de bilimsel veri toplamaktadır. Bu kapsamda ölen veya yaralı olan hayvanların tarafımıza bildirilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı