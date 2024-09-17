Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Başkanlığı'na Atandı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Orhan Aydın, görevi vekaleten yürüten Başkan Yardımcısı İsmail Doğan'dan devraldı.

Resmi Gazete'de 14 Eylül'de yayımlanan atama kararı ile TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Mesut Güner ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. TÜBİTAK'ın Gebze Kampüsü'nde devir teslim töreni düzenlendi. TÜBİTAK Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İsmail Doğan, görevi Prof. Dr. Orhan Aydın'a devretti. Doğan, Aydın'ın yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çiçek verdi. Aydın da göreve atamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. Yaklaşık 6 yıldır Tarsus Üniversitesi rektörlüğünü yürüttüğünü ifade eden Aydın, "TÜBİTAK, çok güzide bir kurum. Ülkemizin araştırma ekosisteminin yetkinliği anlamında en önemli, en öncü kurumu. TÜBİTAK'ın kapsama alanı çok geniş. İlk ve ortaöğretimden üniversite seviyesine, araştırmacılara, sanayiciye, sivil topluma, Türkiye'nin kalkınması noktasında ciddi manada hem politika anlamında hem de mekanizma anlamında destekleyen bir kuruluş. Aldığımız proje destekleriyle ve aldığım görevlerle yakinen tanıyorum. Çok onurlu bir görev" diye konuştu.

'GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ'

Bir önceki TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, 6 yılı aşkın süre görev yaptığını hatırlatan Aydın, "Burada çok güzel işlere sizlerle birlikte imza attı. Onun bıraktığı yerden, ondan aldığımız bayrağı inşallah daha ileriye taşımak bizlere nasip olur. Bu görevlerde güzel anılmak, görev tamamlandığında geride hoş bir seda bırakılması önemli. O manada bu zamana kadar aldığımız vazifelerde bilgimizin ve yetkinliğimizin ölçüsünde iyi niyetle elimizden gelenin en iyisini ve doğrusunu ortaya koymaya çalıştık. Buradaki hafızadan ve tecrübeden istifade ederek ve birlikte öğrenerek güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Aklımızın ve kalbimizin ortak ikliminde ufkumuzu, enerjimizi birleştirerek inşallah güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Aydın, deneyimli bir ekiple çalışacağı için memnun olduğunu, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına atanan Güner ile Doğan dahil iki yardımcısıyla birlikte çalışmaktan şanslı hissettiğini söyledi. Aydın, "İnşallah yıllar sonra bu kürsüde görevini, vazifesini layıkıyla tamamlayıp, vicdanı rahat bir yönetici olarak bir görevi tamamlamak bizlere nasip olsun" dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü olarak atandığından bu yana Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, 'TÜBİTAK Başkanlığı'nı vekaleten yürütüyordu.