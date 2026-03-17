TTK ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arkeoloji çalışmaları için işbirliği yapacak

Türk Tarih Kurumu ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki tarihi ve kültürel mirası korumak ve bilim dünyasına kazandırmak amacıyla arkeolojik kazı çalışmaları için işbirliği protokolü imzaladı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında bu yıl gerçekleştirilecek arkeolojik kazı çalışmalarına destek sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

TTK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TTK'da düzenlenen törende işbirliği protokolü, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından imza altına alındı.

Protokole göre, TTK ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Türkiye'deki tarihi ve kültürel mirasın bilim dünyasına kazandırılmasına katkı sağlayacak ortak çalışma yapılacak.

İki kurum, bu yıl gerçekleştirilecek arkeolojik kazı çalışmalarına destek sağlayacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
