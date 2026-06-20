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Maden işçisi babalar unutulmadı, emekleri kliple anlatıldı

Maden işçisi babalar unutulmadı, emekleri kliple anlatıldı
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Babalar Günü için hazırladığı klipte maden mühendisi Ömer Tok ve kızı Ela Tok'a yer vererek, yerin metrelerce altında çalışan madencilerin aileleri ve ülke için verdikleri mücadeleyi anlattı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Babalar Günü için klip hazırlandı. Klipte yerin metrelerce altında mesai yapan maden mühendisi Ömer Tok ile kızı Ela Tok yer alırken; 'Yerin kilometrelerce altında alın teriyle çalışan, ailesi ve ülkesinin geleceği için her gün yeniden umut çıkaran kahramanlar vardır' mesajı verildi.

TTK, Babalar Günü için bir klip hazırladı. Klipte; TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden mühendisi olarak yerin metrelerce altında görev yapan Ömer Tok ve kızı Ela Tok yer aldı. Klipte madencilerin çalışma şartları, ailelerinin onları bekleyişi yer alırken; kömür karası madencinin yüzeye çıkıp evine gidişi anlatıldı. 'Karanlığın kilometrelerce altında alın teriyle çalışan, ailesi ve ülkesinin geleceği için her gün yeniden umut çıkaran kahramanlar vardır' mesajı verilen klip, Ela Tok'un 'Kahraman babacığım, Babalar Günün kutlu olsun' demesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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