Ttb, Hormon Tedavisinde Kullanılan İlaçlarda Yaşanan Reçete Sorununa İlişkin Sağlık Bakanlığı'ndan Bilgi Talep Etti

Güncelleme:
Türk Tabipleri Birliği, hormon tedavisi planlanan hastalar için e-reçete sisteminde yaşanan kısıtlamalar ve sorunlar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na resmi yazı göndererek bilgi talebinde bulundu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), hormon tedavisi planlanan hastalar için e-reçete sisteminde herhangi bir mevzuat değişikliği veya resmi bilgilendirme olmamasına rağmen, farklı illerdeki hekimlerden "reçete düzenlenemediği" yönündeki bildirimler gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na resmi yazı göndererek bilgi talebinde bulundu.

TTB, Eczaneler Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, ICD-10 F64 tanı kodu kapsamında izlenen hastalara yönelik e-reçete sisteminde yaşandığı belirtilen bu kısıtlamaların ve sorunların kaynağının açıklanmasını istedi.

Türkiye'de cinsiyetin yasal olarak değiştirilebilmesinin Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi kapsamında düzenlendiği hatırlatılan yazıda; mahkeme izniyle gerçekleştirilen ve üreme organlarına yönelik ameliyat öncesinde, kişilerin belirli sürelerle hormon kullanarak izlenmesinin tıbbi gereklilik olduğuna dikkat çekildi. Yazıda, gonadların alınmasını içeren ameliyatların ardından hormon kullanılmamasının ise sağlık açısından geri dönüşü olmayan etkiler doğurabileceği belirtildi.

TTB'nin yazısında, ICD-10 F64 tanı kodu ile hormon içeren ilaçlara ilişkin reçetelerin e-reçete sistemi üzerinden düzenlenmesine yönelik herhangi bir kısıtlama ya da teknik düzenleme yapılıp yapılmadığı ve tedavilerle ilgili güncel bir düzenleme mevcut ise düzenlemenin dayanağı olan mevzuat, karar veya idari tasarruf konusunda bilgi talep edildi.

