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TTB'den Nepal'e dayanışma mektubu

TTB'den Nepal'e dayanışma mektubu
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Nepal'in Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bini aşkın kişinin kayıp olduğu sel ve heyelan felaketleri nedeniyle Nepal Tabipleri Birliği'ne dayanışma mektubu gönderdi. TTB, talep edilmesi halinde afet sonrası halk sağlığı ve sağlık hizmetleri alanındaki bilimsel birikim ve saha deneyimini Nepal ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Nepal'in Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bini aşkın kişinin kayıp olduğu sel ve heyelan felaketleri nedeniyle Nepal Tabipleri Birliği'ne dayanışma mektubu gönderdi. TTB, talep edilmesi halinde afet sonrası halk sağlığı ve sağlık hizmetleri alanındaki bilimsel birikim ve saha deneyimini Nepal ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

TTB, Nepal'in Rasuwa ile Nuwakot bölgelerinde 26 Ağustos 2026'da yaşanan, bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bini aşkın kişinin kayıp olduğu sel ve heyelan felaketleri nedeniyle Nepal Tabipleri Birliği'ne bir dayanışma mektubu gönderdi.

Nepal Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Badri Rijal'e hitaben yazılan mektupta; Nepal halkının ve Nepalli hekimlerin acısı paylaşılırken, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara sağlık dilekleri iletildi.

Son derece güç koşullarda sağlık hizmeti sunmayı sürdüren Nepalli hekimler ve tüm sağlık emekçilerine dayanışma mesajının da iletildiği mektupta, "Talep edilmesi halinde Türk Tabipleri Birliği, Nepal Tabipleri Birliği ile Nepal sağlık otoritelerinin belirleyeceği gereksinimler doğrultusunda, afet sonrası halk sağlığı ve sağlık hizmetleri alanındaki bilimsel birikimini ve saha deneyimini paylaşmaya hazırdır" denildi.

Kaynak: ANKA
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