TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'dan Kurban Bayramı mesajı: Trafik kurallarına riayet edelim

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, trafikte seyahat edecek olan vatandaşların trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı mesajında, "Bayram süresince, trafikte seyahat edecek olan vatandaşlarımız için trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Yolculuk esnasında hız sınırlarına uyarak trafik kurallarına riayet etmeli ve dikkatli olmalıyız. Bu vesileyle şoför camiası adına, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Apaydın'ın mesajı şöyle:

"Sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahipleri için elimizden geleni yapmalı, hayırseverlik ve yardımseverlik duygularımızı hayata geçirmeliyiz. Paylaşmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve sevinçlerimizi çoğaltmanın mutluluğunu yaşamalıyız.

Ayrıca bayram süresince, trafikte seyahat edecek olan vatandaşlarımız için de trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Yolculuk esnasında hız sınırlarına uyarak trafik kurallarına riayet etmeli ve dikkatli olmalıyız. Bu vesileyle şoför camiası adına, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum" dedi.