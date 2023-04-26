Tşof Başkanı Apaydın, Ticari Araçlarda Kdv'nin Sıfırlanmasını İstedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için getirilen ÖTV indiriminin sevindirici olduğunu ancak ulaştırma esnafının rahatlaması, çarkların dönmesi için KDV'nin de sıfırlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için getirilen ÖTV indiriminin sevindirici olduğunu ancak ulaştırma esnafının rahatlaması, çarkların dönmesi için KDV'nin de sıfırlanması gerektiğini ifade etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Aydın, bugün yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taksi, minibüs, otobüs, çekici, midibüs, kamyon ve kamyonet gibi araçların yenilenmesinde ÖTV ödenmeyeceği açıklamasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Ulaştırma sektöründe çalışan esnafın rahatlaması, çarkların dönmesi için KDV indiriminin de yapılması gerektiğini belirten Apaydın, yıllardır dile getirdikleri ticari akaryakıt talebini de yineledi.

Apaydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmişte, Eylül 2016'da başlayarak Haziran 2019'a kadar devam eden ÖTV muafiyetli araç değişiminde çok sayıda esnafımız bundan istifade etmişti. Ancak otomobil türü araçlarda ÖTV muafiyeti yüksek olduğu için taksicilerimiz araçlarını yenilemiş diğer ticari araçlar yenilenememişti. Zira taksi dışındaki bu araçlarda ÖTV muafiyeti yüzde 1 ile yüzde 9 arasında değişiyor. Şayet ÖTV muafiyetinin akabinde ticari araçlar için KDV de sıfırlanırsa umuyorum ki diğer ticari araçlar da yenilenecek ve ekonomide çarklar hızla dönecektir."

"SERVİS ARACI SAHİPLERİ SERVİSLERİNİ YENİLEYEMEMEKTEDİR"

Öte yandan okul servis araçlarında yaş sınırının 12 ile sınırlandırıldığını hatırlatan Apaydın, şöyle dedi:

"Bugün piyasada sıfır araç bulunamadığından ve fiyatlar çok yüksek olduğundan servis aracı sahipleri servislerini yenileyememektedir. Eğer minibüs, kamyon, kamyonet türü araçlarda da KDV büyük ölçüde düşürülürse bu esnafımız da vergi muafiyetten yararlanacak. Geçmişteki ÖTV muafiyeti ile araçlarımızı yeniledik, inşallah Meclis'in ilk toplandığı günlerde konu gündeme gelirse tekrar araçları yenileme gayretinde olacağız. Bu sayede sektör de amortisman ve fazla akaryakıt giderlerinden kurtarılmış olacak."