TSK'ya Ait C130 Kargo Uçağı Düştü... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'dan Taziye Mesajı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ertuğruloğlu, "Kardeş Azerbaycan'dan anavatanımız Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü acı haberi Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizi dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için derin bir acı içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.