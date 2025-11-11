Haberler

TSK'ya Ait C130 Kargo Uçağı Düştü... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'dan Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kardeş Azerbaycan'dan anavatanımız Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü acı haberi Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizi dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için derin bir acı içindeyiz" dedi.

(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kardeş Azerbaycan'dan anavatanımız Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü acı haberi Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizi dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için derin bir acı içindeyiz" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ertuğruloğlu, "Kardeş Azerbaycan'dan anavatanımız Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü acı haberi Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizi dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için derin bir acı içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.