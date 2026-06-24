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Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu

Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Metin Yener, 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine seçildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Metin Yener Sayıştay Başkanı oldu.

SAYIŞTAY BAŞKANI DEĞİŞMEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamada, Sayıştay Başkanlığı için seçim gerçekleştirildi. Oylamaya katılan milletvekillerinin 272'sinin oyunu alan mevcut başkan Metin Yener, yeniden bu göreve seçilerek güven tazeledi.

Seçimin ardından tebrikleri kabul eden Yener, 5 yıl boyunca bu önemli görevi yürütmeye devam edecek. Kamu kurumlarının mali denetiminden sorumlu olan Sayıştay, yeni dönemde de Metin Yener başkanlığında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

METİN YENER?

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğmuş Türk bürokrat ve mevcut Sayıştay Başkanıdır. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede İktisat Politikası ve ABD'deki Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Devlet kademelerinde çeşitli idari görevlerde bulunan Yener, 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapmış ve ardından 22 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

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