Haberler

Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor Haber Videosunu İzle
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere giderek imajını yenilediği görüntüler ortaya çıktı. ABD maçı öncesi paylaşılan görüntüler, bazı taraftarların tepkisini çekti.

  • A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından Los Angeles'ta berbere gitti.
  • Hakan Çalhanoğlu'nun berberde gülerek poz verdiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
  • Milli Takım, ABD maçı hazırlıkları kapsamında Los Angeles Galaxy'nin sahasında antrenman yaptı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere gitmesi tartışma yarattı. Paylaşılan görüntüler sonrası eleştiriler art arda geldi.

LOS ANGELES'TA İLK ANTRENMAN YAPILDI

Takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçen milli takım kafilesi, daha sonra Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta antrenman gerçekleştirdi. ABD maçı hazırlıklarını sürdüren millilerde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu.

BERBERE GİTTİ, TEPKİLER GELDİ

Paylaşılan görüntülerde Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta bir berbere gittiği görüldü. İmajını yenileyen milli futbolcunun gülerek poz verdiği anlar paylaşılırken, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından gelen görüntüler bazı taraftarların tepkisini çekti.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Milli Takım'ın turnuvadaki performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü dönemde ortaya çıkan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı