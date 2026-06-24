Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere giderek imajını yenilediği görüntüler ortaya çıktı. ABD maçı öncesi paylaşılan görüntüler, bazı taraftarların tepkisini çekti.
- A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından Los Angeles'ta berbere gitti.
- Hakan Çalhanoğlu'nun berberde gülerek poz verdiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
- Milli Takım, ABD maçı hazırlıkları kapsamında Los Angeles Galaxy'nin sahasında antrenman yaptı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere gitmesi tartışma yarattı. Paylaşılan görüntüler sonrası eleştiriler art arda geldi.
LOS ANGELES'TA İLK ANTRENMAN YAPILDI
Takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçen milli takım kafilesi, daha sonra Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta antrenman gerçekleştirdi. ABD maçı hazırlıklarını sürdüren millilerde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu.
BERBERE GİTTİ, TEPKİLER GELDİ
Paylaşılan görüntülerde Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta bir berbere gittiği görüldü. İmajını yenileyen milli futbolcunun gülerek poz verdiği anlar paylaşılırken, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından gelen görüntüler bazı taraftarların tepkisini çekti.
ELEŞTİRİLER ARTIYOR
Milli Takım'ın turnuvadaki performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü dönemde ortaya çıkan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.