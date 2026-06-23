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Türk Hava Kuvvetleri, Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16, KC-135R tanker ve E-7T HİK uçaklarıyla katıldığı Norveç, İsveç ve Finlandiya ev sahipliğindeki Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla sona erdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16, KC-135R tanker uçağı, E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ile katılım sağlanan Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 3-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen tatbikata Türk Hava Kuvvetlerinin de katıldığı ifade edildi.

Tatbikata, 5 adet F-16'nın yanı sıra birer KC-135R tanker uçağı ve E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile katılım sağlandığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Müttefik hava unsurlarının caydırıcılığını ve birlikte çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Gelişmiş taktiksel senaryoların ve modern hava savaşı doktrinlerinin başarıyla uygulandığı bu kapsamlı organizasyonda Türk askerinin disiplini, teknolojik adaptasyonu ve stratejik yetkinliği bir kez daha ön plana çıktı. Çelikten kanatlarımızla her daim göreve hazırız."

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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