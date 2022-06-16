TSK'nın Suriye harekatı gündemdeyken ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye şafak operasyonu

İngiliz haber ajansı Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle aktardığı haberde ABD önderliğindeki ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu koalisyon sabaha karşı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.

"TAMAMLANAN OPERASYON TÜRKİYE SINIRINA ÇOK YAKIN"

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'ndan Yusuf Hamid, Türkiye'nin desteklediği güçlerin kontrolüne düzenlenen askeri operasyon için "ABD'nin bu bölgeye yaptığı ilk operasyon" yorumu yaptı. Hamid, "Şu an durum çok belirsiz. Tamamlanan operasyon Al-Humaira bölgesine yani Türkiye sınırına çok yakın. ABD yapımı Chinook ve Black Hawk (Kara Şahin) helikopterleri yer aldı. Bu Suriye Milli Güçleri'nin alanlarına yapılan ABD'nin ilk askeri helikopterli operasyonu" dedi.

OPERASYON SIRASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Kaynaklar operasyon sırasında çatışmaların yaşandığına da dikkat çekti. Öte yandan haberde ABD destekli güçlerin helikopterle indirme yapmadığını ve geçmişte bölgede dronelar ile saldırı düzenlediğini de hatırlattı.

Operasyonda Kara Şahin olarak da bilinen helikopter de kullanıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY LİDERLERİNDEN BİRİNİ YAKALADIK"

Operasyondan dakikalar sonra ABD kanadından yapılan açıklamada bölgede DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden birinin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yakalanan kişinin deneyimli bir bomba uzmanı olduğu ve terör örgütünün Suriye'deki üst düzey liderlerinden biri olduğunu tespit ettik. Operasyon sırasında hiçbir sivil yaralanmadı" denildi.

ŞUBAT AYINDA DEAŞ LİDERİNİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

ABD, Şubat ayında benzer bir helikopterli operasyonu İdlib bölgesinde gerçekleştirmiş ve DEAŞ'ın lideri Kureyşi'yi öldürmüştü. 2019'da öldürülen DEAŞ'ın kurucusu Bağdadi'nin ölümünden sonra Kureyşi terör örgütünün başına getirilmişti.