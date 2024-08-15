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TSK'nın operasyonlarında kullanılacak askeri araç taşıma vagonu tasarlandı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de Altay tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladıklarını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de Altay tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Tsk'nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tasarlanan ve stratejik bir proje olan UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi'nde gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Projedeki önceliğimiz, ekonomik ya da çok yönlü kullanıma sahip bir araç üretmekten ziyade milli güvenlik esasları çerçevesinde Tsk'nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de Altay tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladık" dedi.

'YURT DIŞI NATO GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK'

Tsk'nın talepleri kapsamında UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Altay tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demir yolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, bu sayede UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesinin de teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik bileşenleri olan TSI düzenlemelerinin de dikkate alınarak konsept tasarımın tamamlandığını anımsatarak, "UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu yurt dışı NATO görevlerinde kullanılabilecek" diye konuştu.

' Tsk ENVANTERİNDEKİ 104 ARAÇTAN 78'İNİ TAŞIYACAK'

Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 farklı askeri araçtan 78'inin taşınabilmesinin mümkün hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "Tasarım-analiz çalışmaları sonucunda tamamen TÜRASAŞ imkanlarıyla TSI standartlarına uygun şekilde tasarlanan askeri araç taşıma vagonunun prototip imalat çalışmaları Sivas Bölge Müdürlüğünde yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanarak, prototip vagon Kasım 2023 tarihinde tüm proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sergilenmişti. Vagonumuzun kaynaklı imalat aşaması ve TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında statik testleri ile tank yükleme testleri de başarıyla tamamlandı" dedi.

'2025'TE TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Uraloğlu, prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacağını bildirerek, "Son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz. Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkanlarımızla tamamlamış olacağız. Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun yurt dışından ithal edilmesi engellenmiş olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla söz konusu vagonların yurt dışına ihraç edilebilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacağını söyledi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Altay TSK TSK Savunma Ulaşım Teknoloji Güncel Haberler

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