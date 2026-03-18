Haberler

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun'da mevlit okuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından Samsun'un İlkadım ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Samsun Ulugazi Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

Mevlitte, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ve vakfın bağışçıları için dua edildi.

Mevlit sonunda, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından lokum dağıtıldı.

Programa, vakıf yetkilileri, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
