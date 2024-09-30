TSK, Irak ve Suriye'de 6 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.