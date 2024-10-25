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TSK'dan Suriye'de Terörle Mücadele: 11 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi

TSK'dan Suriye'de Terörle Mücadele: 11 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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