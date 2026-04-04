Trump, NATO'nun açılımını Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü yazan New York Times'ı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) adında Atlantik yerine "Amerika" yazan New York Times (NYT) gazetesini eleştirerek bunun "ilginç bir hata" olduğunu belirtti.

Başkan Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü haberde, NATO'nun açılımının "Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü" olarak yazan NYT'nin kalite standardının düştüğünü ifade etti.

Trump, "Güvenilirliğini yitirmesi ve en sevdiğiniz başkana, yani bana yönelik bitmek bilmeyen sahte haber saldırıları nedeniyle tirajı adeta dibe vuran başarısız New York Times gazetesi, ciddi ölçüde zayıflamış ve son derece güvenilmez ortağımız NATO'dan, 'Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü' olarak bahsetti." eleştirisinde bulundu.

"Ne kadar da ilginç bir hata! NYT'teki işe alım ve eğitim standartları yerlerde sürünüyor." değerlendirmesini yapan Trump, gazetenin yayın ilkelerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

NYT'nin dün yayımlanan haberinin başlığında, NATO'nun açılımı, "Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü" yerine "Kuzey Amerika Antlaşma Örgütü" olarak yazılmıştı.

Gazetenin bu hatası, ABD basınında "gülünç" olarak nitelendirilerek eleştirilmişti.