Trump: Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde İran savaşı sırasında NATO müttefiklerinden yeterli destek görmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, F-35 ve KAAN için motor satışına ilişkin " Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump ve Rutte, görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail operasyonları sırasında NATO müttefiklerinden beklediği desteği alamadığını belirterek, "Hayal kırıklığına uğradık. Yardıma ihtiyacımız yoktu ama destek teklif etmelerini beklerdik" dedi. NATO üyelerinin İran savaşına yeterince destek vermediğini savunan Trump, bu konuyu Rutte ile ayrıntılı biçimde ele alacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupa ülkelerinin savaş sırasında ABD'ye lojistik destek sağladığını belirterek Washington'ın ittifaka bağlılığının sürdüğünü söyledi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nden önce Türkiye'ye ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Erdoğan'ın İran ile İsrail arasındaki çatışmalarda doğrudan taraf olmamasını "önemli" olarak nitelendiren Trump, Erdoğan'ı "çok güçlü bir lider" ve "dost" olarak tanımladı. Trump, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir orduya sahip olduğunu belirterek, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılma kararında Erdoğan'a duyduğu saygının etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca NATO üyelerinin zaman zaman Erdoğan ile yaşadıkları sorunlarda kendisinden arabuluculuk talep ettiklerini de öne sürdü.

F-35 VE KAAN DOSYASINDA YEN İ SİN YALLER

Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ile milli muharip uçak KAAN için ihtiyaç duyduğu motorlara ilişkin bir soruya, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" yanıtını verdi.

Trump'ın bu mesajı, ABD yönetiminin Türkiye'ye KAAN programında kullanılacak General Electric üretimi motorların satışına NATO Zirvesi öncesinde onay verilmesi yönünde hazırlık yaptığı yönünde İngiliz basınında yer alan haberinin ardından geldi.

F-35 İÇİ N İ NCELEME SÜRÜYOR

Oval Ofis'teki toplantıya katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine ilişkin değerlendirmenin sürdüğünü söyledi. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ekibinin dosyayı incelediğini belirterek, Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyumuna ilişkin bazı hususların teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı. Ankara hem programa yeniden dahil olmayı hem de KAAN için ihtiyaç duyduğu motor ve diğer kritik teknolojilere erişim sağlamayı hedefliyor.

ANKARA'DAK İ NATO Z İRVESİ KR İTİK ÖNEM KAZAND I

Trump'ın NATO ile ilgili açıklamaları, gözleri Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne çevirdi. İran savaşı ve transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilimler nedeniyle Ankara'daki zirvenin, son yılların en kritik NATO toplantılarından biri olması bekleniyor. Tump yönetimi, Avrupa müttefiklerinden savunma yükünü daha fazla üstlenmelerini isterken, ABD'nin küresel askeri konuşlanmasını yeniden gözden geçirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA