Trump Oval Ofis'i 'ulusal anıt' ilan etti, değişikliklere Kongre onayı gerekecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray kompleksindeki Oval Ofis'i "ulusal anıt" olarak tanıyan bir bildiriye imza atarak, ofiste gelecekte yapılacak değişikliklerin Kongre onayına sunulmasının önünü açtı.

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis ve Kabine Odası'nı "ulusal anıt" ilan eden bir bildiri imzaladı.

Trump yaptığı açıklamada, "Bu ofiste inanılmaz zaferlerimiz oldu. Bu nedenle burayı ulusal anıt yapıyoruz ve böylece aptal kişiler buraya dokunamayacak, yok edemeyecek ve mahvedemeyecek." ifadesini kullandı.

Bildiri, Kongre tarafından da onaylanırsa, gelecekte Oval Ofis ve Kabine Odası'nda değişiklik yapmak isteyen ABD başkanları Kongre onayına ihtiyaç duyacak.

Kaynak: AA