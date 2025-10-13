Haberler

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Güncelleme:
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Mısır'daki Gazze zirvesi öncesi İsrail Meclisi Knesset'te bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump "Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor. Orta Doğu altın çağını yaşayacak" ifadelerini kullandı. Trump konuştuğu sırada bir protestocu, "Filistin'i tanı" yazılı kağıtla eylem gerçekleştirdi. Görevliler tarafından müdahale edilen protestocu apar topar dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayman Odeh, Trump konuşma yaparken ayağa kalkıp bağırarak tepkisini gösterdi.

KÜRSÜDE KONUŞURKEN SÖZÜ KESİLDİ

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ettiği sırada salonda beklenmedik bir protesto yaşandı. Sol Parti Hadash Genel Başkanı Ayman Odeh ve Milletvekili Ofer Cassif, "Filistin'i tanı" yazılı kağıtlarla gösteri yaptılar ve parlamentodan çıkarıldılar.

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

TRUMP: ETKİLEYİCİYDİ

Olayın ardından soğukkanlılığını koruyan Trump, kısa bir duraklamadan sonra "Etkileyiciydi" diyerek konuşmasına devam etti. Bu ifadesi salondakilerden alkış aldı.

"BARIŞIN SERİ KATİLİSİN"

Protestoyu gerçekleştiren Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayman Odeh, daha önce de Gazze'deki sivil ölümleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Barışın seri katilisin" sözleriyle tepki göstermişti.

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün çok güzel bir gün için buradayız. Tanrı'ya şükrederek, inancımızı tazelemiş bir şekildeyiz. İki korkunç yıldan sonra ve esaretten sonra rehinelerimiz ailelerinin arasına katıldılar. Şu anda 20 rehine evlerine geri döndü. Bu savaş ve tehlike şu anda sona erdi, silahlar sustu ve artık güneş huzurlu topraklar üzerinde yükseliyor. Sonsuza kadar barış olacak.

"YENİ BİR ORTA DOĞU OLUŞTURULUYOR"

Bu sadece savaşın sonu değil aynı zamanda terör çağının sonu inanç ve umut çağının yeninden başlangıcı. Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor. Orta Doğu altın çağını yaşayacak.

"ORTA DOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR"

Arap ve İslam dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Hamas'ı ikna ettiler ve harika bir galibiyet yaşandı barış adına. Şu an çok sıradışı bir zamandan geçiyoruz. Nesiller sonra bugün her şeyin daha iyiye gitmeye başladığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı başlıyor diyebilirim. Steve de teşekkür etmek istiyorum, çok iyi pazarlık yapar ve çok iyi bir insandır. Orta Doğu'da çok sevilir ve herkes ona çok saygı duyar.

"8 SAVAŞI BİTİRDİM"

Yedi savaşı bitirdim aslında bugünle birlikte sekiz oldu çünkü rehineler geri geldi. Çok hoş bir his ve bunu ilk defa bitirdim. Sekiz ayda sekiz savaşı sonlandırdıysanız savaşı sevmiyorsunuz demektir. Herkes yönetime geldiğimde gaddar olacağımı düşünüyordu."

Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Cenabı Hak ABD siz Ve İsrailsiz bir dünya nasip etsin bizlere inşallah

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

İngiltereyi ve Ezik Almanyayı unutmuşsununutmuşsun

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıO Z:

Dualarına tüm batılı ülkeleri eklemeyi unutma kardeş. Bir ABD gelir gider Bir İngiliz gelir gider Bir Hollanda gelir gider. Hepsi aynı tas aynı hamam.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ortadoğu gtne girsin oe

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bence dünya böyle daha güzel ve güvenli. Kim ne derse desin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Neden alternatifini gördün mü?

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSaid FARUK:

Olur mu ya kukla dünya reisinin sandalyesini çekmişti hani yeeaavv ???

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Neden iyi veya kötü fark etmeksizin sadece eleştiriyoruz, oysaki adama helal olsun istendiğinde güzel şeylerde yapılabiliyormuş demek ki, 1966 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, İsrail askerlerinin bir gün içerinde gazeden ayrılması, yıkılan dökülen tüm yapıların evlerin yeniden inşa edilecek olması, yardımların ulaştırılması bunlar güzel şeyler inşallah çok daha güzel şeyler olur ama iyiye iyi kötüye kötü demesini bilmek gerek bence

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
