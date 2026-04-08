Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

ABD ve İran arasındaki çatışmalarda dünya sonunda rahat bir nefes aldı. Bu gece Türkiye saati ile saat 3'e kadar süre veren, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde "İran medeniyetini yok edeceğiz" diye tehdit eden Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ateşkes çağrısını şartlı kabul etti.

TRUMP: HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI ŞARTIYLA SALDIRILARI İKİ HAFTA ASKIYA ALMAYI KABUL EDİYORUM

Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mareşal Asım Münir ile yaptığım görüşmelere istinaden ve kendilerinin bu gece İran'a gönderilecek olan yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'nı tam, derhal ve güvenli bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran'a yönelik bombalama ve saldırıları iki hafta süreyle askıya almayı kabul ediyorum. Bu, çift taraflı bir ateşkes olacaktır!

"TÜM ASKERİ HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK"

Bunu yapmamızın nedeni, tüm askeri hedeflerimize zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamız; ayrıca İran ile uzun vadeli barış ve Orta Doğu'da barış konusunda kesin bir anlaşmada çok ileri bir aşamaya gelmiş olmamızdır. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz.

Geçmişteki anlaşmazlık konularının neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karara bağlanmıştır, ancak iki haftalık bir süre anlaşmanın sonuçlandırılmasına ve tamamlanmasına olanak sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri adına, Başkan olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini de temsil ederek, bu uzun vadeli sorunun çözüme yaklaşmış olmasından onur duyuyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

PAKİSTAN: TRUMP'TAN İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ İKİ HAFTA UZATMASINI RİCA EDİYORUM

Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'a süreyi uzatması çağrısı yaptı. Şahbaz Şerif açıklamasında şunları söyledi: "Orta Doğu'da süregelen savaşın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik diplomatik çabalar; kararlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte olup yakın gelecekte somut sonuçlar verme potansiyeline sahiptir. Diplomasinin yolunu açmak adına, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum.

"İRAN'DAN HÜRMÜZ'Ü AÇMASINI RİCA EDİYORUM, İKİ HAFTA BOYUNCA ATEŞKES İLAN EDİLSİN"

Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir. Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP: BU GECE KOCA BİR MEDENİYET YOK OLACAK

Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda İran'a süre veren ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki açıklamasında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’ye kadar (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesini kullanmıştı. Trump, sürenin bitmesine kısa bir zaman kala "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı. Gözlerin çevrildiği Beyaz Saray gelen açıklamada, "Nükleer silah kullanılmayacak" ifadeleri yer aldı.

İRAN: TÜM DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

İran Devrim Muhafızları ise Trump'ın tehdidine, "ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır" şeklinde karşılık verdi. Restleşmeler sürerken, İran’ın ABD ile tüm diplomatik yolları kapattığı duyuruldu.