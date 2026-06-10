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Fox News: Trump, İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını söyledi

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Fox News, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji santralleri ve köprülerini hedef alan yeni bir saldırı emri vermeye yaklaştığını duyurdu. Trump ayrıca İran füzelerine yanıt olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD kuvvetlerine yönelik saldırı sinyali verdi.

Fox News haber kanalı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedeflerin İran'ın enerji santralleri ve köprüleri olduğunu söylediğini bildirdi.

Fox News muhabiri Trey Yingst, canlı yayında yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine telefondan özel açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Yingst, görüşmede Trump'ın, düşen Apache helikopteriyle ilgili detaylar verdiğini belirterek, İran'a ait dronun ise ABD'li pilotların manevrası sırasında sıkıştığını ve patlamadığını kaydetti.

Trump'ın, ateşkes süresince İran'ın savunma kapasitesini yeniden kurmayı denediğini ancak ABD saldırılarını önleyemediğini söylediğini aktaran Yingst, "İlginç bir şekilde Başkan Trump bana İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedefler arasında enerji santralleri ve köprüler olduğunu söyledi. Çünkü İranlıların müzakere sürecinde ABD'den yardım istediğini söylüyor." dedi.

Yingst, Trump'a Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD kuvvetlerini hedef alan İran füzelerine yanıt verip vermeyeceklerini sorduğunu ve Trump'ın burada da İran'a saldırabileceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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