Trump, Witkoff ve Kushner'ı Moskova ve Kiev'e Gönderiyor

WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcileri olan Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden çatışmayı sonlandırma olasılıklarını görüşmek üzere Moskova ve Kiev'e gideceğini söyledi.

Trump cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İki harika müzakereci olan Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı gönderiyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Yapılabilecekleri araştırıyoruz. Başarı ihtimalimiz oldukça yüksek" dedi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un bildirdiğine göre, Witkoff ve Kushner'ın cumartesi günü Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, pazar günü de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Son birkaç ay içinde Rus ve Ukraynalı müzakerecilerle ayrı ayrı görüşmeler yapan Witkoff ve Kushner'ın çok az ilerleme kaydettiği de belirtildi.

Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirme çabalarında öncü rol üstlenen Witkoff ve Kushner, bu çerçevede ilk kez Kiev'i ziyaret etmiş olacak.

Kaynak: Xinhua